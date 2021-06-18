新加坡發現兩艘沉船滿載中國陶瓷　其中一艘元代青花瓷數量破紀錄

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-18 22:13

新加坡考古部門近日發布消息，指當地發現兩艘裝滿中國陶瓷等文物的百年沉船，是新加坡歷史上首次。目前，當局對兩艘沉船中文物的調查和打撈工作已經完成，相信年底將能在博物館展出。 據介紹，第一艘沉船載有的元代青花瓷，數量比世界上任何其他有記錄的沉船都要多。至於第二艘沉船中發現的物品，則有中國陶瓷、玻璃器皿和瑪瑙物品，很可能是從中國駛往印度時沉沒。

綜合內地傳媒報道，2015年在海上作業的潛水員意外發現幾塊陶瓷板，隨後第一艘沉船就被發現。新加坡國家遺產委員會委托ISEAS-Yusof Ishak研究所考古部門，對沉船展開挖掘和研究工作，並於2019年在第一艘沉船不遠處發現第二艘沉船。

考古研究人員發現，兩艘沉船來自不同時代。第一艘沉船包含大量中國陶瓷，可能追溯到14世紀，當時新加坡被稱為淡馬錫。瓷器包括龍泉盤、碗，以及一個罐子。其中一些物品與陸地考古挖掘中發現的文物相似，例如龍泉青瓷器皿與早先在福康寧堡出土的器皿相匹配，兩者都帶有雙魚圖案，還有發現元代蓮花牡丹紋青花瓷碗殘片。有研究人員稱，沉船所攜帶的青花瓷數量非常多，許多作品都很罕見，其中更有一件被認為是獨一無二。

在對第一艘沉船進行海底挖掘後，意外發現了第二艘沉船。研究指出，第二艘沉船可能是一艘商船，其於1796年從中國前往印度途中沉沒。從這艘沉船中找到的文物包括一系列中國陶瓷和其他文物，如銅合金、玻璃砂瑪瑙製品，以及四艘船錨和九門大炮。這些大炮通常安裝在18世紀和19世紀初東印度公司僱用的商船上，主要用於防禦目的和訊號。此外，沉船中有一些重要工藝品，比如繪有龍圖案的罐子碎片、陶製鴨子、觀音頭像、歡喜佛像以及品種繁多的陶瓷藝術品。