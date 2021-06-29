中共百年｜文藝晚會主題《偉大征程》　大型情景史詩式呈現歷史

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-29 15:02

為慶祝中國共產黨成立100周年，位於北京的國家體育場（鳥巢）在周一（28日）晚上盛大舉行文藝晚會，主題是《偉大征程》，中共總書記習近平等領導人都有出席，現場更有約兩萬名觀眾觀看演出。

據介紹，文藝晚會的演出以大型情景史詩形式呈現，共分為四個篇章，「綜合運用多種藝術手段，生動展現中國共產黨百年來帶領中國人民進行革命、建設、改革的壯美畫卷，熱情謳歌黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中國特色社會主義進入新時代，昂首闊步邁向全面建設社會主義現代化國家的新征程」。

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第一篇章是「浴火前行」，包含有情景舞蹈《起義起義》、歌舞《土地》、戲劇與舞蹈《長征》、情景大合唱《怒吼吧黃河》、合唱與舞蹈《向前 向前 向前》等節目，「生動展現在大革命的烽煙中，在艱險的長征路上，在抗日戰爭、解放戰爭的沙場上，中國共產黨團結帶領中國人民浴血奮戰、淬火成鋼的偉大歷程」。第二篇章是「風雨無阻」，以舞蹈《開國大典》開篇，其後是情景合唱與舞蹈《戰旗美如畫》，最後是戲曲與舞蹈《激情歲月》。

第三篇章「激流勇進」先有舞蹈《春潮澎湃》，隨後有歌舞《特區暢想曲》，並且在情景合唱與舞蹈《回歸時刻》中提到香港、澳門回歸。接續的詩朗誦與合唱《跨越》，就是展示西氣東輸、西電東送、南水北調、北煤南運等重大國家工程。此外，還有情景舞蹈《黨旗在我心中》，以及重溫北京奧運會、上海世博會、神舟七號飛船發射等歷史場景的合唱與舞蹈《行進的火炬》。

最後篇章是「錦繡前程」，當中回顧中共十八大以來所取得的歷史性成就、歷史性變革。例如戲劇與歌舞《東方奇跡》講述閩寧鎮、十八洞村的脫貧攻堅故事、情景交響歌舞《人民至上》重現新冠肺炎疫情時的全民戰「疫」、以多軍兵種一體化實戰演習的紀實表演情景歌舞《強軍戰歌》，還有詩朗誦與合唱《強國力量》、鼓樂歌舞《新的天地》，以及器樂、童聲合唱與舞蹈《命運與共》。