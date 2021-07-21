香港「新水墨運動」2.0？　港漂跨界聯手將畫展辦在金融office

由港漂創立的藝術品交易資訊平台「一束文化」，日前聯手一間同樣有港漂背景的私人金融企業，將4名來自不同地域畫家的「新水墨」藝術創作，及兩名藝術家的雕塑創作帶進了辦公場地。

策展方「一束文化」負責人劉桃向《香港01》表示，這次創新做法，一方面為了增加這些藝術品的曝光度和交易量，一方面也是把藝術文化帶進企業的工作空間，可說是兩全其美。她也期待未來與更多私人機構和公共空間探索這類合作，將香港的「新水墨運動」繼續發揚光大。



7月9日至23日，一場特別的藝術空間展「邈思——水墨新視界聯展」在尖沙咀Fargo Space上演，展覽以新水墨為主要媒介，輔以雕塑藝術，為前來觀展的藝術愛好者帶來沉浸式的視覺體驗。

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但令人意想不到的是，這個偌大的展場，其實亦是「華港財富集團」的辦公室，來往與駐足觀賞畫作的人群中，也包括這個辦公室的員工。在展覽期間，他們的工作場所被充滿了藝術的氣氛。

一邊工作一邊欣賞藝術

劉桃說，在金融空間策劃展覽最難把握的是主題與工作場景的融合，是以在展廳裏，每位藝術家都展示了極具個人風格的代表作，開闢一種「工作時也可以欣賞藝術」的新方式。

策展方負責人劉桃認為，「新水墨運動」在香港的發展前景樂觀。（姜庚宇攝）

她介紹，本次展覽在細節處相當考究，例如選用中國絲綢緞布來印上畫家介紹，懸掛於展廳，是超規格的配備。整個展廳都是由原本的辦公室重新佈置，進行了大規模的空間重置，為熱愛藝術的員工們提供培育美學和藝術理念的機會。

傳承始於香港的「新水墨運動」

參與展覽的四名畫家都致力於「新水墨」創作，包括香港美協主席林天行、現居紐約的馮明秋、加拿大華裔藝術家Crystal Liu以及曾在中國國家畫院和台灣修習繪畫的陳鏡田。

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劉桃表示，相對來說，內地許多藝術家仍然還是以傳統水墨創作為主，她直言傳統水墨不受年輕人喜歡，「需要更長的時間來與作品對話」，因此只有「老一輩人」才能夠欣賞。所謂的新水墨其實就是傳統水墨結合了西方的繪畫視角和手法，從原本的「點、線、意境」擴充到「面、構圖」，帶來更強烈的衝擊感，令水墨作品更容易被觀眾理解，而這類作品其實與香港有很深的淵源。

她稱，香港新水墨運動的開創者是1948年由廣州移居來港的呂壽琨；從那時到70年代，內地的王無邪、台灣的劉國松等人亦在香港鼓吹中國畫的現代化，「所以說，香港是新水墨很重要發源地和發展地」 ，新水墨運動也被視為標誌着香港繪畫藝術的里程碑。

據介紹，在活動舉辦至今的一週多時間裏，已經有數幅展出作品被訂購，在此工作和到訪該企業洽談業務的人士，也對藝術氣息留下深刻印象，甚至有人駐足畫前半個鐘頭而不願離去。目前，策展方正與其他私人機構和公共空間討論類似的合作模式，希望未來在香港更多地方看到這類藝術作品，讓香港的「新水墨運動」繼續發揚光大。