80後女藝術家用水墨畫出另類春宮圖　展現最有童真的成人性愛世界

撰文： 一条 最後更新日期： 2021-07-07 08:00

80後姑娘王濛莎，出生於無錫的一個書畫世家，從小跟隨父親學習國畫、書法。但她認為父輩的水墨過於「傳統」，便開始用水墨描繪自己的異想與夢境。

櫻桃小丸子、葫蘆娃、中國古人、春宮圖、浮世繪、摩登女郎…… 全都羅列在一張宣紙上。這些作品同時受到90後與60後藏家的喜愛……（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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數月前，一条到王濛莎太湖邊的家探訪。推門而入，是父親「江南草聖」王大濛打造的「蒲園」，即使冬日，庭院依然生機勃勃，紅楓、綠竹、熟柿，也有山石、流水；再進入王濛莎的私人空間，蠟筆小新、機器貓、櫻桃小丸子……滿屋的動漫玩偶，潮流玩具。正如她畫裡的，一個流行文化與山水園林並行的水墨世界。

王濛莎的水墨異想：像兒童一樣畫畫的大自在

自述：王濛莎 撰文：楊曜 責編：陳子文（一条）

雖然自己已經是30多歲了，但是我內心仍然是一個18歲的孩子，甚至有時只有八歲。一輩子能像兒童般畫畫，是一種大自在。

我父親教授國畫，很小的時候他就引導我學習國畫、書法、白描，讓我盡情發揮。小時候我是非常頑皮，看到白牆我就畫，從家裡的衛生間、廚房，一直畫到客廳、臥室、陽台。那種天馬行空的狀態至今記得，過癮。

但這種傳統書畫的熏陶，反而讓我想逃離，不想被羈絆。考大學，我說要考得很遠、去大西北，在家絕食了一天，最後去了西安美院，學當時新潮的動畫專業。

結果我第一次去學校就後悔了，看見的狗比豬還大，學校後面是一片紅高粱地，很荒涼。大學四年裡面我更加叛逆了，因為覺得併沒有實現我渴望的那種釋放。後來我跑到更遠，去英國、去澳洲，學電影製作，學純藝術。

【80後新派女性水墨藝術家自家院牆畫春宮圖展現成人世界性與愛】王濛莎《春曉》。（一条授權使用）

體驗過各種不同的文化、嘗試各類不同形式的創作後，還是有隔閡，我的根在中國。最後我發現一張紙，能夠給我更大的表現空間，去表達我內心很綻放的一些東西。

【80後新派女性水墨藝術家自家院牆畫春宮圖展現成人世界性與愛】王濛莎《瓔》。（一条授權使用）

2009年27歲時，我回歸到水墨創作。早期用毛筆尖畫，淺淺地一抹，空靈，疏鬆，就像西湖一般的幽靜。很多當代的水墨畫家，是用西方那一套素描、焦點透視的方法畫水墨，我還是希望能用中國畫的散點透視，用東方人的方式看世界。

繪畫理念上，中國人是不講究近大遠小的。我覺得遠方很美，就可以把它凸顯出來，呈現一種誇張的態勢。

其實「春宮」它表現的是一種愛。我想脫離古代所謂的春宮模式，脫離男女的歡愛或私情，通過這個元素來表現一種大愛，包括友情，包括愛情，它變成一種表現情感的符號。

彼岸花可能會比此岸花更絢爛，但是彼岸什麼時候能到達？這系列裡畫面上有很多蝴蝶飄飛、櫻花燦爛，畫中人物也都是淡淡地看著遠方，哀而不傷。

我的宇宙發生的事

這樣畫了四五年後，跟個人經歷也有關，我在情感上發生了很大的轉變。我發現這些顏色已經無法表現我的夢境了。我開始嘗試用丙烯、水粉、水彩來畫，顏色更加地跳脫於紙面、迸發出來，點線面的組合更加密集，更誇張地去表現。

【80後新派女性水墨藝術家自家院牆畫春宮圖展現成人世界性與愛】《碧瑤》。（一条授權使用）

這幾年畫的，它更像太湖，有草莽的氣概。到達了春天的燦爛甚至夏天的熾熱。

【80後新派女性水墨藝術家自家院牆畫春宮圖展現成人世界性與愛】《我的宇宙發生的事件》細節。（一条授權使用）

我一直有個習慣，觀察和積累生活中所遇到的人和事。畫中的意像也來源於這些生活經歷，像麻將、色子，有的有可能來自於周星馳的電影、我聽的一首搖滾樂。

【80後新派女性水墨藝術家自家院牆畫春宮圖展現成人世界性與愛】《Miss蘿莉小姐和花貓》。（一条授權使用）

我們家以前養了好幾隻貓，後來它們過世了，這幅畫是紀念它們陪伴我的美好時光。它們可狡猾了，有的躲在石頭後面讓你找不到，有的蜷縮在一角，又或者突然蹦上來，讓原本情緒不高的女孩感到開心。畫面我用紅綠對比，非常活潑。

《我的宇宙發生的事件》正如名字，這是我的世界裡面，所有無厘頭的、頑皮活潑的一些東西：英文字母、中國的吉祥符號、穿梭於古代的小人和當代的摩登女郎……

有很多蝴蝶可能比人還大，山石比人還小，像孫悟空一般我能夠踩著祥雲我到處飛舞。這其實是我的理想狀態，所有東西在一個空間裡，輕靈地浮游、變化。

畫面裡常常出現的葫蘆娃也好、小丸子也好，都是我童年的記憶。小時候母親在圖書館工作，是個日語部門，所以我從小看大量的動漫書。我也喜歡收集玩偶，到世界各地都會去古董店找。

記得一次在英國溫莎的一家古玩店，一個很小的娃娃很是喜歡，我把它用布層層包裹，讓它睡在一個很安逸的像蠶寶寶一樣的被窩，很珍惜地帶回來。包括我很喜歡玩抓娃娃機，彷彿完全忘記了時間和空間，天真無邪。這就是我的一種美好的嚮往。

這個畫面上方是一件內衣，下方畫了一位比基尼女郎。我都用了粉色、淺黃色、翠綠色，讓它非常地童真、純潔，其實是用兒童的視角去看成人的世界。

【80後新派女性水墨藝術家自家院牆畫春宮圖展現成人世界性與愛】《我的宇宙發生的事件05》局部。（一条授權使用）

我還會把一些「密碼」藏進畫裡。這些英文字母、日語單詞，可能來自我旅行，或者是看電影、聽音樂、逛各種花市早市，這些靈感元素，已經被我東方化了，自由落入畫面的各個角落。

在羅浮宮看展時，琳瑯滿目的、各個時代的經典繪畫和雕塑，讓我產生很大的觸動。我便將浮世繪、古代的人、流行的文化元素羅列在一張紙上。

《不要想讀懂我的詩》，賦色上也有一些深淺的撞擊，像四重奏或是小夜曲。我想營造出一種色彩氛圍，既有類似古典園林的幻象，也有一首現代詩的浪漫情境。

可能有人覺得這些畫面太滿了，我還稍顯有一些潔癖在，在我的理解中它們不是雜亂無章，而是一種很有邏輯的羅列。怎樣的排列組合，是我內心的小秘密。

穿梭古今中西

我這個人也很矛盾，我特別嚮往古代的生活，但本人又活在當代、很無厘頭。Cosplay過去一直是我的一個理想，現實生活中我完成不了，在紙面上我希望盡情地發揮，暢所欲言。

【80後新派女性水墨藝術家自家院牆畫春宮圖展現成人世界性與愛】《見山樓》。（一条授權使用）

《見山樓》把我內心深處對園林、對仙境的幻夢，表現得淋漓盡致了。這些帷幕以外又是另一個空間。

【80後新派女性水墨藝術家自家院牆畫春宮圖展現成人世界性與愛】《如意對聯》。（一条授權使用）

對聯的形式，是受到了古代的作品尺幅影響，那個時期很多的情懷還是來自於很古典的狀態。

【80後新派女性水墨藝術家自家院牆畫春宮圖展現成人世界性與愛】《蓬萊四屏》。（一条授權使用）

這件作品尺幅大而長，我就把它分為春夏秋冬，好像是四個節氣一般。這張畫裡是像桃花島一般，春暖花開、琳瑯滿目的情境。有一位穿著紅衣的人臥躺著，在聽鳥語花香，賞春色的美好；還有一些人在一邊竊竊私語。很溫暖、很爛漫。如果在這張畫下喫茶，或是看書閱讀，我覺得真的會有穿越的感覺。

這一批作品，在尺幅上和形式上，其實很多都是受到古代人的閱讀、讀畫方式的影響，包括最新畫的長卷，也是中國古人看畫時，邊捲邊看的這種觀看之道。

【80後新派女性水墨藝術家自家院牆畫春宮圖展現成人世界性與愛】（一条授權使用）

小的時候我很喜歡逛蘇州園林。傍晚時分，人已經散了，非常地昏暗，我穿梭在空曠的石林深處，這些石柱都比我人還高，小小的我壓癟在各種石柱和太湖石的空間中，月亮很高，稀稀疏疏的風聲，有一種現實和夢境穿梭的錯覺。這種感受至今深深地印在我心裡，影響著我的創作。

我便做了一批裝置，把平面的山石蝴蝶、和小時候逛園林的那種夢幻的情境，還原到一個三維空間中。這些石頭一點也不沉重，而是輕鬆的，讓人感到愉悅的。

一些溫暖的關照

新系列《小雪》，畫中的小女孩，在帷幕前抱著一隻貓，享受當下的時光，就是我自己日常生活的一個縮影，某個午後，安靜地喝茶、看書、練字。

我用了輕靈的水墨和水彩，給人的感受像空中漂浮的楊柳枝，淡雅舒朗。這可能也是這個時代的浮躁之下，許多人的一點精神期盼。

【80後新派女性水墨藝術家自家院牆畫春宮圖展現成人世界性與愛】《小雪》。（一条授權使用）

我現在生活在北京，挺宅的。一般早上九點左右就開始畫畫，拿到一張紙之後，就投入在紙上的世界。畫到下午三點之後，進行一些閱讀，有的時候會去健身。

我永遠記得小時候外婆給我燒一桌飯菜，過年給我做紅燒肉，為我織一些小手套和小襪子。這份母性的、溫柔的童年記憶，一直影響著我，我畫畫就自然而然流露出一些很溫暖的關照。

我是水瓶座的，小時候頑皮，現在依舊很叛逆，可能等我更老的時候，我也會一意孤行。

身處這個成人的世界中，我們跟隨這些遊戲規則、處事方式成長，但是我的內心仍然保持著童真，非常真誠地去描寫、去流露。

我的畫，希望它們永遠要真誠，希望治癒看畫的人。

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