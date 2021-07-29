「大帽是獨屬韓國，中國沒有」　內地古裝劇再掀兩國文化源流論戰

由中國大陸演員白鹿、王一哲、金晨與辣目洋子主演的古裝劇《玉樓春》，於近期播映。自演員的角色定裝照公開以來，《玉樓春》便獲得極大的關注，原因無他，主要在於戲服能大致符合明代漢服形制，又能兼顧美觀。不過日前卻有韓國網友留言表示「劇中服裝為韓服」、「中國抄襲」等，究竟明制漢服有何特色，與韓服又有何處不同？



《玉樓春》裏的服化道相當接近明代文物。（微博@電視劇玉樓春）

自去年年底中韓網友因漢服（明制漢服）、韓服，掀起一波網絡論爭至今，中國大陸年輕人越發關注古裝劇之服化道，也會在網絡上科普明制漢服的相關知識。加上近年漢服復興，各朝代形制的漢服中，因明代距離現代最近、出土文物、保存的實物較多、完整，在復原、民眾購買上，明制漢服幾乎是最受歡迎的款式。

雖然今日大多數的漢服同好都會把元代、清代排除在外，但是明制漢服之特色有很大的一部分來自前朝－元代。根據學者羅瑋研究，元代雖然國祚只有90多年，但其服飾並沒有因為朝代更迭而銷聲匿跡，反而以不同的形式在明代社會中廣泛流傳使用，甚至有部分還延續到了清代。

從中韓兩國網民吵翻天的「大帽」說起，大帽源自元代蒙古的「鈸笠帽」。大約於魏晉南北朝時期，來自胡人製作的有帽檐的笠帽，便廣泛流行於隋、唐、宋的社會各階層。整體來說，不分胡族漢族，都相當喜愛這種有帽檐的帽子。

鈸笠帽於元代相當普遍，外型與銅鈸相似而得名。特徵是帽體呈圓形、有瓜稜紋，帽檐伸出並傾斜向下。還有另一種款式為平直、寬大帽檐，稱直檐大帽。

元代時上至皇帝下至平民男子都會戴鈸笠帽，還會在上頭添加許多裝飾，像是帽頂（又稱頂子），還會在帽頂底部加羽毛作為裝飾；帽檐下方會加上帽珠，使用的材質相當豐富，有玉珠、珊瑚珠、瑪瑙珠、水晶珠等。

儘管明太祖（1328－1398年）登基後立即頒布「復衣冠如唐制」詔書：「悉以胡俗變易中國之制，士、庶咸辮髮、椎髻、深檐、胡俗，衣服則為褲褶、窄袖及辮線腰褶，婦女衣窄袖短衣，下服裙裳，無復中國衣冠之舊。甚者易其姓氏、為胡名、習胡語，欲化既久，恬不知怪，上久厭之至。……胡服、胡語、胡姓一切禁止」。

詔書中提到的「深檐」便是元代相當流行的鈸笠帽，明代多稱「大帽」。不過從明初史料、文物可以發現，儘管推行禁令但實際效果仍十分有限。

且洪武六年（1373）四月，朝廷對於官員、庶民外出時配戴的大帽之帽頂、帽珠材質訂定詳細的規定：「凡職官，一品、二品……帽頂、帽珠用玉；三品至五品……帽頂用金，帽珠除玉外，隨所用……庶人帽，不得用頂，帽珠止許水晶、香木」。

直到明英宗正統七年（1442）時，禮部尚書胡濙（1375－1463年）上書認為大帽上的帽珠、帽頂有翎管是中國之人效「犬戎之俗」，但最後也只是下令男子大帽不得加上帽珠，終明一代，男子着便服（私人場合穿的服飾）、戎服時仍多搭配大帽。

另外，清代盛行的瓜皮帽，儘管明代史料多稱為明太祖所創，但據學者研究發現，其亦出自元代。加上1992年洛陽伊川元代墓之壁畫，便有頭戴瓜皮帽着交領上衣的人物像，除此之外成都鳳凰山發掘的明出墓，其侍俑亦戴瓜皮帽，形制基本與清代一致。

由於朝鮮王朝（1392－1910年）襲大明衣冠，自然也有大帽，但稱其為黑笠（갓）。只有已婚的貴族兩班、中人（兩班的庶子）才能配戴，庶民與賤民不能穿戴。因此今日多數韓國網友稱「大帽是獨屬韓國，中國沒有」之言論，是不正確的。

從一頂傳承自元代的帽子，便能發現明代漢服同樣有着胡漢交融之特色。由於漢服男裝之冠服因清代剃髮易服中斷，加上戲曲影響，使現代大眾對於明代漢服男裝沒有全面的認識，反而容易被韓國近年的文化輸出影響，誤以為大帽只有韓國人配戴，相信只要多留心明代文物，便能從中發現明代時的中華文化輸出。