把山寨製造都脫下來　「漢服警察」其實在「倒自己米」？

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-06-04 20:00

在中國大陸年輕人的帶頭下，漢服成為近年的流行與時尚，今日在各大景區都能見到着漢服的年輕男女。漢服「出圈」後，據統計漢服市場規模已逾101.6億人民幣。隨着漢服吸引越來越多民眾加入，也讓漢服圈一些奇怪的現象逐漸為大眾所知。

日前綜藝節目以漢服為主題，討論漢服圈中的各種現象，成為微博熱門討論話題。（微博@陳超Cynthia）

日前有綜藝節目《非正式會談》提到了漢服圈中的「漢服警察」現象，發出許多剛入漢服坑的萌新都會有的疑問：「穿漢服之前需要先做功課嗎？」更成為微博熱門話題，引起廣大的討論，為何穿件漢服有這麼多事情要注意？

漢服警察，顧名思義即會糾正其他漢服同好穿着的人，在漢服圈裏更被稱為「十級漢服娘」，表示他們有一雙火眼金睛，能夠一眼看出漢服愛好者身上的漢服形制有無對錯、是不是山服等，甚至還發生有自詡正義的漢服警察，直接當接扒衣服的瘋狂行為。

為何漢服警察能仗着對漢服有深入的認識，就這樣為所欲為？穿錯誤形制的漢服、穿到山寨漢服就真的「罪大惡極」嗎？

形制對漢服有多重要

這就要從漢服過去的歷史發展説起，由於漢服中斷於明末，經過清代剃髮易服、現代化等，加上傳統戲曲的服飾源自明代漢服，因此大部分民眾對於漢服的印象，多是「唱戲的」。

為了扭轉大眾對漢服的刻板印象，自2003年開始的漢服復興運動除了推廣漢服，更對於過去歷朝歷代的漢服變化也十分講究。別看各朝代的漢服好像都長得差不多，事實上各自都有異同之處。

漢服由於中斷數百年，傳世的漢服在考據、研究形制與還原上，就非常重要。圖為孔府舊藏之明代立領衫。（微博@孔子博物館）

漢服並非憑空想象出來的服飾，其歷史超過千年，當然會有各朝代傳承下來的形制、工藝、面料、紋樣等特色，其中形制是漢服最重要的核心所在。那什麼是形制？形制是服裝的形式、構造，像外觀、輪廓、內部剪裁結構等，有了這些特徵要素的形制才是漢服。

這也是為何今日漢服愛好者會這麼專注在考據出土文物的剪裁結構，並用來作為製作漢服的依據，因其是漢服傳承的根本所在。一旦更動了這個剪裁結構，只能説是改良漢服、漢元素，不能將其稱為漢服。

漢服警察橫行 讓人不敢入坑

費盡千辛萬苦、好不容易於現代還原出來的漢服，當然不希望其與未經考據的古裝戲服、影樓裝混淆，依照漢服形制制、設計的正版商家，也不希望其所創作的紋樣、配色，被不良山寨商家從裏裏外外複製一遍。出於推廣、維護的心理，使有部份的漢服愛好者成了漢服警察，緊盯着其他同好身上穿的漢服到底「對還是不對」。

但支持漢服形制正確，不意謂着支持、同意部分偏激漢服警察的作風。同樣的，也不是説漢服入坑很久，或是對各朝代形制的漢服有一定的了解，就可以對其他漢服同好的穿著打扮任意批評，甚至動輒就把別人穿得好好的衣服給扒下來。

這樣的行為，只會嚇跑對漢服有些許好感的一般民眾，也無法讓他們更加了解這件傳統服飾的意義，還會使他們對漢服的印象變差、敬而遠之。這也是近年漢服「破圈」從小眾走向大眾帶來龐大經濟收益時，所需面對的難題。

有些漢服資深同好長期研究漢服並對配飾、服裝等有詳細的考究，但也有許多人對於漢服是一時興起、跟風，只想拍漂亮的照片發到朋友圈或是錄製一段短視頻。「入坑」的早晚和對漢服不同程度的喜愛造成了這種參差。

這並不代表買了漢服就不需要做功課。沒做功課，買到山寨的可能性就高、不做功課，漢服、滿服、韓服傻傻分不清，又該如何讓其他人認識漢服？加上去（2020）年發生的中韓網友因漢服、韓服爭議產生的網戰，「漢服」並不是單純的商品，背後有Z世代（出生於1995－2009年）年輕人漸漸升高的文化自信和認同，因此也不難理解許多資深漢服迷會特別「糾正」穿山寨漢服和穿錯漢服的同好。

不過，也有網友表示，對於不小心穿了山服、形制不正確的漢服同好們，應給予温和勸説，而非激烈、極端的言詞、作為來逼迫對方。這樣漢服圈從小眾圈邁向大眾文化時，能更包容、風氣也能更好，才可以吸引更多人加入。