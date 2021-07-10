百姓平價黃色染料為何變皇帝御用色？│漢服補充品│漢服香港專欄

撰文： 漢服香港 最後更新日期： 2021-07-10 08:00

只要有看過古裝劇，就一定知道皇帝是身穿金光閃閃的明黃色衣服，但這個因由可能只是一個喜好，繼而被模仿與延續千年了的習慣，一切就從《舊唐書》的一個記載開始。

文：漢服香港

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《舊唐書 ‧ 輿服志》記載：「隋代帝王貴臣，多服黃文綾袍，烏紗帽，九環帶，烏皮六合靴。百官常服，同於匹庶，皆著黃袍（編按：這裏「常服」指帝王官吏日常工作學習與部份禮儀中的衣著，並非生活起居穿的便服）。」沒錯！古裝劇的皇帝「會穿黃色衣服」就是由寫唐代的史書中提到隋朝皇帝愛穿黃色開始；而唐初大多都跟隨前朝習慣，把愛穿黃色衣服的習慣繼承下來，自此成為了天子傳統。

皇帝御用黃色偏深暗調

但此黃不同彼黃，《舊唐書》中所提及的黃色並不是一般人認知中非常耀眼的明黃色，而是一種比較深色偏向暗色調的赭黃，這種黃色是由柘木煮成汁液泡染而成，本來就是中國古代一種染色成本非常低的顏色，拿出市場售賣也只比白布貴一點價錢，結果因為隋朝皇帝的喜好而變得與庶民不分，由於王室貴族會被誤認成平民，因此到唐高宗（在位：649-683）時期，便禁止了平民以赭黃為衣服顏色。

這是現存北京故宮博物院的《步輦圖》。(圖片由作者提供)

由唐代畫師閻立本（601-673）所繪畫的《步輦圖》就是最早把赭黃展示在世人眼前的實例，之後就是明代歷代皇帝的御容畫像，當中的黃色都是這樣不鮮明和沉實的赭黃色，如果要觀賞這種顏色的實物，就唯有遠程到日本看天皇登基行「即位禮正殿之儀」時所穿黃櫨染御袍了。

這是現存國立故宮博物院的《明武宗御真》。(圖片由作者提供)

（專欄「漢服補充品」每月刊出，標題由編輯撰寫，原題：「從朕家下黃色衫到皇帝專用」。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介│漢服香港，旨在凝聚本港漢服愛好者，並使漢服文化普及於香港。曾與多間機構及學校合作舉辦活動。

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