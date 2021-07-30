明代男性竟穿「百褶裙」？　古裝劇暗藏漢服的異族源流｜歷史探秘

古裝戲劇《玉樓春》近期播出，該劇精美的服化道引起不少話題討論。尤其日前《玉樓春》與知名漢服商家－鳳翥齋、重回漢唐推出角色同款明制漢服，讓許多被《玉樓春》角色服裝吸引的民眾，有個能夠好好認識明制漢服的機會。



雖然今日的漢服愛好者們在介紹漢服時，多會將元代、清代排除在外，不過明制漢服中卻承襲不少元代服飾特色，在胡漢文化交融下更成為明代服飾的風格。



儘管《玉樓春》戲服被不少資深漢服愛好者批評為「明清大雜燴」，不過劇組日前公告將與知名漢服商家推出角色同款漢服。（微博@梁宋君）（微博@梁宋君）

現在點開淘寶網站上的明制漢服男裝，會發現上頭繡有華麗的蟒紋、飛魚紋外，最大的特色在於衣服兩側下方，有着類似現代女裝百褶裙的下襬。這樣的褶子不見於唐宋，更早的魏晉、漢代也沒有，這一切要從元代流行的「腰線襖」說起。

「腰線襖」是元代相當重要的袍服，有着鮮明的遊牧民族服飾特色。曾出使蒙古汗國的南宋使臣徐霆，在《黑韃事略》中有粗略描述：「腰間密密打作細折，不計其數……又用紅紫帛捻成線，橫在腰上，謂之『腰線』。蓋欲馬上腰圍緊束突出，採豔好看」。

明代類百科書《三才圖會》收錄腰線襖的圖像，與元代並無太大差別。（《古今圖書集成》（Gujin Tushu Jicheng）維基文庫）

可知腰線襖有華麗、便於騎馬等優點，不過該服於蒙古汗國時僅貴族能穿。元代以後，能穿腰線襖的人數才逐漸變多，《元史》曾載元代宮廷儀衛武士、鹵簿儀仗（皇帝專用的儀仗）人員身上穿的，即是多種花色的腰線襖。

儘管明初洪武帝下令「復衣冠如唐制」，但很有趣的是，明代宮廷儀衛官的「刻期」（限定日期）之服，依然是腰線襖，《大明會典》載：「刻期冠、方頂巾衣、胸背鷹鷂花腰線襖子」。

受到腰線襖的影響，明代以此衍生出新的袍服樣式，即－曳撒袍與褶子衣（現代漢服商家、同好者多稱其為貼裏）。

先說說曳撒，又稱作「一撒」。有學者推測其名稱來源，可能出自元詩《懷來醉歌》：「一撒青金腰線綠」。曳撒一詞是否出於該詩，或是源自蒙語，還有待研究。

曳撒之外形，明宦官劉若愚（1584－？）曾在著作《酌中志》有詳細的描述：「曳撒，其制後襟不斷，而兩旁有擺，前襟兩截，而下有馬面褶，往兩旁起」。通過出土實物、孔府舊藏等，可以清楚看到曳撒的形制為交領長袖、下襬兩側折有密摺，中間無褶平坦，且兩側有擺，有承襲元代腰線襖的地方。

大約在正統十四年（1449）土木堡之變後，本來作為內廷侍衛服飾的曳撒，搖身一變成為皇帝、王爺，乃至於文武百官閒暇之餘穿着的服飾。隨着時間的推移、人們的喜愛，曳撒逐漸成為男性的正式場合穿着服裝，還有不少官員將曳撒當公服（官員上班的正式服裝，明代官員服裝為傳統圓領補服，下襬並無摺子）在穿，更有文人穿曳撒赴宴。

明代史學家王世貞（1526－1590年）在著作《觚不觚錄》提及：「邇年（近年）以來……士大夫宴會必衣曳撒」；另外 明末清初史家查繼佐（1601－1676年）在著作《罪惟錄》亦載：「隆慶（1567－1572年）初……士大夫忽以曳撒為誇，爭相制用」。

另一件受到元代腰線襖影響的明代服裝－「褶子衣」， 下襬與腰線襖差異不大，同樣有細密的褶子，不過上半身並非圓領而是交領。明末學者方以智（1611－1671年）在著作《通雅》中寫到：「近世褶子衣……而下幅皆襞積細折如裙」，可知褶子衣不似曳撒中間還留有平坦無褶的地方，還有個與曳撒不同的地方在於，通過文獻、圖畫、考古文物，褶子衣多流行於皇室、百官，並沒有往民間流行的趨勢。

可以看到元代服飾對於明代服裝的影響相當深遠，儘管明代漢服女裝並無腰線襖，但婦女的衫裙亦受到影響，而出現了類似曳撒下襬、側邊帶有褶子的馬面裙。由於清代剃髮易服，導致漢服男裝中斷，也不復見曳撒、貼裏，不過漢族婦女穿着的馬面裙則一直延續到民國。