日本「阿部藏品」閃耀台北故宮　「遺珠」特展呈現唐宋元名迹

延遲一年舉行的東京奧運於日前開幕，台灣恰好將防疫警戒降為二級，台北故宮博物院為此終於能夠展出「遺珠──大阪市立美術館珍藏書畫」特展。由於借自日本大阪市立美術館的40幅書畫藏品，許多為藝術史上赫赫有名、卻剛好是博物館典藏中所缺少的那塊拼圖，因此該展名稱以「博物館心目中的遺珠」來命名。



受到疫情影響，延後展出的「遺珠──大阪市立美術館珍藏書畫」特展，終於在東京奧運開幕後順利展覽。圖為大阪市立美術館館藏的傳宋代畫家郭忠恕《明皇避暑宮圖》。（台北故宮供圖）

大阪市立美術館不僅是日本國寶級文物典藏機構，還是全球中國書畫收藏的重要單位之一。該館早期的重要館藏，來自東洋紡績株式會社社長阿部房次郎的收藏，1943年由其子捐贈共計160餘件的中國書畫，稱為「阿部藏品」。其藏品之內容可媲美美國收藏家顧洛阜與王季遷的中國書畫收藏。

由於阿部房次郎深受日本史學家、漢學家內藤湖南提倡的「東洋的東西要留在東洋」（內藤湖南認為所謂的「東洋」，包括中國、印度、西域、滿蒙等地文化）的觀念，因此於1920年代開始積極在中國、日本蒐購字畫精品。

這次赴台展出的日本大阪市立美術館之「阿部藏品」，多件於中國藝術史上佔有一席之地。其中包括了據傳由唐代畫家、天文儀器製造家梁令瓚臨摹之魏晉南北朝畫家張僧繇《五星二十八宿神形圖卷》。張僧繇是與顧愷之齊名的魏晉南北朝畫家，成語「畫龍點睛」的故事便出自於他。

雖然《五星二十八宿神形圖卷》為摹本，但其筆墨均勻、圓潤，頗有原畫之風。（維基百科公有領域）

該作品是圖文並存的圖卷，描繪五星二十八宿的樣貌。文獻記載張僧繇的繪畫擅用漸層、漸染的凹凸畫法，來表現立體感。台北故宮書畫文獻處科長何炎泉表示：「除了畫中的人物圖像值得研究外，畫工亦是一絕！」所有的人物線條都十分均勻、圓潤沒有粗細之分。後世評價認為是最接近張僧繇畫風的摹本，亦是中國藝術史上的重要畫作。

這次赴台參展的精品還有五代時的畫家李成及王曉共同創作的《讀碑窠石圖》。何炎泉說明「李成的作品於北宋就不傳」，北宋書畫家米芾曾於著作《畫史》評「無李論」，可以推測由於戰亂，使李成的真跡稀少，多摹本傳世。而日本大阪市立美術館館的這幅畫，被認為是最接近李成風格的作品。

《讀碑窠石圖》最引人注意的即是畫中的枯樹。宋代書畫的特色在於相當寫實，與明代書畫流行寫意風格相當不同。（台北故宮供圖）

展品之一《讀碑窠石圖》畫的是曹操與楊修的故事，即成語「絕妙好辭」之典故。史載李成擅畫「蟹爪枝」，通過毫無葉子的枝枒，表達出冬天的寒冷與蕭瑟。雖然該幅畫作的「蟹爪枝」相當生動，不過台北故宮亦典藏李成的學生郭熙的作品《早春圖》，以及其他傳世畫作，學者判斷師徒間的水平應不相上下，將作品相互參照後，認為《讀碑窠石圖》應是摹本。

此外，描繪的景物清潤秀雅、善於將山水與界畫相結合，呈現出巍峨壯麗的亭台樓閣穿插於山谷之間的構圖，後世稱其為「燕家景緻」的北宋畫家燕文貴，收藏於日本大阪市立美術館的《江山樓觀圖》亦赴台展出。此畫最大的特色在於樹木有動態感，呈現出快被強風吹倒般的風雨畫作；另外，紙本作畫於宋代相當罕見，《江山樓觀圖》為罕有的紙本畫作。與張僧繇相比，燕文貴的山石線條的粗細變化大，筆墨相當生動、靈活。

《江山樓觀圖》呈現出風雨下的景色，在粗細分明的筆墨下，樹木有着動態感。（台北故宮供圖）

除前述以外，還有多幅名畫如元初畫家龔開的《駿骨圖》、米芾之子米友仁《遠岫晴雲圖》等。

台北故宮亦從館藏中精選相關10幾件書畫同室並列展陳、來相呼應，像是米芾《致景文隰公尺牘》及《書論書》、宋徽宗《溪山秋色圖》等。其中有不少是清宮舊藏精品，更是傳世孤本，此次的展覽頗能彌補台北故宮典藏之不足。