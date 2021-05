台北故宮在美國影展奪26座獎項　科技結合文物兩岸故宮拼人氣

撰文: 林君穎 最後更新日期: 2021-05-21 10:36

由於台灣的新冠肺炎疫情警戒升級,台北故宮於5月15日起全面閉園閉館,視疫情再另行宣佈開園開館日期,這也是台北故宮於1965年搬遷至台北市外雙溪開館以來,首次全面閉館。 不過日前美國第54屆侯斯頓獨立製片與國際影片影展(WorldFest-Houston International Film & Video Festival)公布得獎名單,台北故宮一舉拿下26座獎項,為疫情升温的台灣帶來好消息。

《國寶新視界》8K影片獲第54屆侯斯頓獨立製片與國際影片影展「藝術文化類金獎榮譽」。(台北故宮供圖)

由於新冠病毒全球大流行,世界各地的藝文活動大受影響,因此各大博物館開始採用在線、雲遊等結合網絡等方式,讓民眾在家也能觀賞館藏。美國侯斯頓獨立製片與國際影片影展,於1961年開始舉辦、每年4月舉行,與舊金山電影節、紐約電影節並稱「北美三大獨立影展」。

而台北故宮便以館藏文物為主角,製作許多影片於該影展中贏得多個獎項,包括1座白金獎、9座金獎、10座銀獎、6座銅獎。其中以深度旅遊探索台北故宮南院、北院的《故宮好客》,榮獲「電視廣告╱公共服務宣傳-觀光類的白金首獎」。

台北故宮表示,本屆獲獎作品包含多項創舉,如首次以8K技術呈現文物風采之《國寶新視界》、找來台灣知名演員拍攝製作的迷你劇集《故事宮寓》、首部東南亞語導覽影片《南得一見》、首度嘗試以科幻敍事風格講述青銅器故事之《匠心神技》影片與網站等,皆獲頒金獎。

除此之外,台北故宮與台灣大專院校師生、數字科技產業跨界合作《坤輿藝境—一場十七世紀的冒險》、《四季百駿—東西方交流的協奏曲》、《走近故宮國寶》、《苦厄人生》等影片,也獲得金獎、「最佳新人項目的銅獎」殊榮。

台北故宮另外還以「2020線上策展人計劃」參加美國第25屆「博物館與網絡年會」(Museums and the Web)GLAMi獎,獲得「工具和專業實務應用類」(Tools and Professional Practices)佳作,獲得國際博物館界的矚目與肯定。

日前「國際博物館日」,北京故宮製作百集的節目《藏品有話説》,通過文物認識中國歷史。(北京故宮博物院網站)

而海峽另一頭的北京故宮,則於去(2020)年紫禁城建成600年、北京故宮博物院成立95周年,與新華社、騰訊微信合作打造數字故宮小程序,展示600件館藏,同時滿足民眾雲遊故宮、看建築、賞文物、看展覽等眾多需求,同時在官方網站的視聽館,上傳上百部影片帶領大眾從裏到外認識北京故宮。日前「國際博物館日」,北京故宮與北京市文物局、北京博物館學會、新華社共同製作百集音頻節目《藏品有話説》,講述北京市各地的博物館、科技館、美術館與紀念館等藏品故事回顧中國歷史。

可以看到後疫情時代,如何有效結合影像科技技術,讓古老的文物不再死氣沉沉、「活」起來,再次吸引大眾的目光,並拉進與年輕人之間的距離。