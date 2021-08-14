我的家我的國｜率香港海員發起工人運動　蘇兆徵成為中共早期領導

央視旗下的「大灣區之聲」，近日推出9集「微紀錄片」《我的家我的國》，並稱這是「香港年輕學子追尋先輩愛國愛港的歷史足跡，汲取繼續前進的智慧和力量」。

在「海之魂」這一集中，在北京大學修讀中共黨史專業的香港學生劉詩朗，與攝製組一起尋訪，蘇兆徵如何由一名香港海員成長為中共早期領導人之一的故事。



央視旗下的「大灣區之聲」，近日推出9集「微紀錄片」《我的家我的國》。（大灣區之聲）

影片中，劉詩朗在北京訪問到現年74歲的蘇兆徵的外孫女譚聯娜，談及到外祖父時，譚聯娜說，「一個從老家出來的這麼一個窮人，他怎麼能夠逐步地得到大家的擁護，一個是信仰、一個是為誰，他如果不是為了廣大的勞苦大眾的話，他光喊口號沒有用。」

時間還要追溯到1903年，出生於珠海淇澳島的蘇兆徵18歲時，來到香港討生活，成為彼時香港十萬海員工人的其中一員。而當年香港的海員不僅要在船上做最苦的工作、賺最少的工資，還會受到包工頭的剝削。1921年3月，中華海員工業聯合總會上環德輔道中137號選址成立，成為中國最早成立的現代工會組織之一，蘇兆徵正是發起人之一。

在三次向各輪船公司資本家提出增加工資、改善待遇、取得海員就業介紹權以及取消包工剝削等要求被拒後，1922年1月12日，海員工會決定舉行罷工，蘇兆徵還在現場動員工友，「我們鬥爭，是因為我們受壓迫受得太厲害，要想不受壓迫，就得鬥爭，這就是出路。」

香港海員的罷工行動還獲得了中國共產黨的大力支持，共產黨廣東支部發表《敬告罷工海員》書；中國共產黨在上海成立的中國勞動組合書記部還發動各地工人成立「香港海員罷工後援會」。1922年3月4日，「沙田慘案」發生後，蘇兆徵領導罷工委員會與港英政府、資本家進行鬥爭，香港各行業實行總同盟罷工，聲援香港海員。迫於壓力，港英政府與外國輪船資本家接受了罷工工人提出的所有條件，而歷時56天的「香港海員大罷工」宣告勝利結束。

影片還訪問了香港海員工會主席張世添，他表示，「罷工的目的不是為了自己，背後是對於這個殖民政府的憎恨，所以香港海員是反帝反殖的先鋒，香港這個地方應該是反帝反殖的英雄城市。」

而在蘇兆徵從事工人運動的同時，香港有一批年輕的知識分子在宣傳馬克思主義，並建立了中共黨小組，時常到海員中宣傳革命道理。1925年春，蘇兆徵去到北京大學紅樓，與中國共產黨的創始人之一的李大釗進行談話，李大釗向蘇兆徵分析了工人運動中存在的問題與講解黨的綱領。蘇兆徵亦是在此次談話中提出加入中國共產黨，李大釗便成為了他的入黨介紹人。

1925年6月，以「反對帝國主義」為政治訴求的、歷時一年零四個月的「省港大罷工」爆發，擔任罷工委員會委員長的蘇兆徵還指出，「我們此次罷工並不是為工人階級的利益，而是為全民族的，要達到取消不平等條約是全國同胞得到解放。」

此後，在1927年的八七會議以及1928年召開的中共六大上，蘇兆徵分別當選為臨時中央政治局常委和中央政治局常委，成為中共核心領導人之一。至1929年2餘鵝，蘇兆徵因病在上海逝世，在他彌留之際，曾對前來看望他的周恩來、鄧小平、李立三、鄧穎超等人說，「希望大家共同努力奮鬥，大家同心合力起來，一致合作達到我們最後成功。」而這句遺囑亦被鄧穎超迅速記錄下來，目前遺囑仍存放於中央檔案館。