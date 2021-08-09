壓制網絡推動製造業？什麼是中共高層眼中的經濟支柱

被認為正在距離北京不到300公里的北戴河休假的中共總書記習近平，宣佈將在今年努力向全球提供20億劑冠病疫苗，並決定向冠病疫苗實施計劃（COVAX）捐贈1億美元，用於向發展中國家分配疫苗。

據中國央視報道，習近平是在8月5日向新冠疫苗合作國際論壇首次會議發表書面致辭時給出的這一承諾。



雖然關於中國疫苗的全球輸出各種評價褒貶不一，無法否認的是，這種行為背後是作為曾經的「世界工廠」的中國，有着強大的產業鏈基礎支撐，並且中南海高層還在努力提升中國高端製造業的發展和升級。中共總書記習近平曾說「製造業是國家經濟命脈所繫」。

結合近期中國監管層對阿里巴巴、騰訊以及滴滴出行等網絡頭部企業的監管整頓，以及有官方背景媒體對網絡遊戲的歧視發文，有觀點就此認為中共高層希望由製造業挑起經濟大梁，而非網絡；並把中國官方的監管整頓理解為「對網絡經濟某種程度上的打壓和遏制」。

的確，在中美貿易戰於2018年年初爆發之前，中共高層就曾醖釀了一個雄心勃勃的提升製造業計劃——中國製造2025：第一步，到2025年邁入製造強國行列；第二步，到2035年中國製造業整體達到世界製造強國陣營中等水平；第三步，到中華人民共和國成立一百年時，更加鞏固製造業國家地位，綜合實力進入世界製造強國前列。之後因為美國特朗普（Donald Trump）政府的極端敏感和抵制，並不惜以此為理由之一發動中美貿易戰，中國官方降温「中國製造2025」概念，但是中共高層對於中國製造的重視以及升級計劃並未改變。

2020年 3月2日，習近平在北京考察新冠肺炎防控科研攻關工作，圖為習近平在軍事醫學研究院重大疫情應急防控藥物研究室了解疫苗和抗體研製情況。（新華社）

2021年3月中國全國兩會審議通過的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出「深入實施製造強國戰略」，強調要「保持製造業比重基本穩定」，這與「十三五」規劃提出的「服務業比重進一步提高」相比，發生了明顯的改變。

其實早在「十三五」（2016年至2020年）期間，中國就已加速從「中國製造」向「中國智造」的轉變，加速從「世界工廠」向「中國工藝」「中國標準」的轉變。而在「十四五」（2021年至2025年）期間，中國除了將進一步加速中國製造的智能改造和產業升級外，還將着重集中力量補足在集成電路、關鍵材料、核心裝備上的短板，並在5G通信等優勢項目上加速發展。

2021年7月30日，專門討論中國經濟的中共中央政治局會議上，中共高層提出，「要挖掘國內市場潛力，支持新能源汽車加快發展，加快貫通縣鄉村電子商務體系和快遞物流配送體系，加快推進『十四五』規劃重大工程項目建設，引導企業加大技術改造投資。要強化科技創新和產業鏈供應鏈韌性，加強基礎研究，推動應用研究，開展補鏈強鏈專項行動，加快解決『卡脖子』難題，發展專精特新中小企業」——這意味着中國高端製造業將以更精準的方向和更科學的方法向前推進。

但是並不能由此就認為中共高層不重視甚至有打壓網絡經濟的思路。恰恰相反，中共高層非常重視作為基於網絡平台的新型經濟形勢——數字經濟。在前文提及的中國「十四五」規劃中，文件明確提出「迎接數字時代，激活數據要素潛能，推進網絡強國建設。」「打造數字經濟新優勢」。

習近平去過的部分工廠車間，請點擊以下大圖了解詳情：

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習近平2020年5月23日在看望參加當年中國兩會的政協經濟界委員時，也曾提出「加快推進數字經濟、智能製造、生命健康、新材料等戰略性新興產業，形成更多新的增長點、增長極，着力打通生產、分配、流通、消費各個環節，逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。」更有媒體記錄，僅2020年11月一個月時間，習近平在第三屆中國國際進口博覽會、亞太經合組織第二十七次領導人非正式會議、金磚國家領導人第十二次會晤等多個場合至少5次提到數字經濟，且稱「數字經濟是全球未來的發展方向」。

近年來，數字經濟在全球GDP中的比重已經越來越高。在全球經濟飽受新冠肺炎疫情衝擊之下，數字經濟甚至已經成為應對經濟下行壓力的穩定器、加速器。中國信通院8月2日發布的《全球數字經濟白皮書》統計顯示，2020年，47個國家數字經濟增加值規模達到32.6萬億美元，按年名義增長3.0%，佔GDP比重為43.7%，中國數字經濟規模為5.4萬億美元，位居世界第二；按年增長9.6%，位居世界第一。

並且，從性質上將，數字產業和製造業並不存在此消彼長的競爭關係，反而更多是相輔相成的關係。近年來，以網絡、大數據、人工智能為核心的數字技術迅猛發展，數字經濟與實體經濟加速融合，已成為中國乃至全球經濟產業轉型升級的重要驅動力。中國要推動「中國製造」向「中國智造」的轉變，加速從「世界工廠」向「中國工藝」「中國標準」的轉變，必然要推動數字技術在製造業生產、研發、設計、製造、管理等領域的深化應用，加快重點製造領域數字化、智能化。

所以，目前中國官方對阿里巴巴以及滴滴出行等網絡企業的整頓不過是基於國家安全基礎上的行業監管，並非打壓或者抑制其發展。包括數字經濟在聶的網絡經濟與中國製造業也並非並列競爭關係，網絡技術的發展恰恰是可以促進製造業轉型升級的手段和平台。經濟發展從來就是一個牽一髮而動全身綜合概念，如此，又何談中共高層存在厚此薄彼的政策理念呢？