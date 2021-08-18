台北故宮展電影《投名狀》角色遺書及供狀　揭史實與劇情完全不同

清末四大奇案之一的「刺馬案」曾被導演陳可辛改編拍成電影《投名狀》。近日，在台北故宮開展的文獻大展「院藏清代歷史文書珍品」，首度展出「刺馬案」主角馬新貽的遺書與殺手張汶詳的供狀，顯示歷史真相與電影劇情完全不一樣。



「刺馬案」是指在1870年，兩江總督馬新貽在返家途中遭刺客張汶詳刺傷，隔日不治身亡。關於馬新貽被刺原因眾說紛紜，成為清末四大奇案之一，連慈禧太后都認為此案「豈不甚怪？」

民間以京劇方式流傳該案「內情」，指曹二虎、馬新貽和張汶詳在亂軍中義結金蘭，曹二虎還帶著手下向馬新貽投誠，馬新貽因此官拜兩江總督。但馬新貽和曹二虎的妻子有私情，馬新貽為此暗殺結義兄弟，張汶詳知悉後決心殺死馬新貽為義兄報仇。

這一民間版本盛傳，電影《投名狀》的情節也據此改編，劉德華、李連杰、金城武角色的原型，分別為曹二虎、馬新貽和張汶詳。

清末四大奇案之一的「刺馬案」曾被導演陳可辛改編拍成電影《投名狀》。（IMDB）

台北故宮的展覽這次展出的馬新貽遺摺，是重要大臣辭世前呈遞給皇帝的最後一份文書，通常是大臣彌留之際在病榻口述，再由家人交給大臣轉呈。而展覽還展出當年官員的審訊報告和張汶詳口供。

在馬新貽的遺書中，他描述遭行刺的過程時指「行至門口，突有不識姓名之人，以利刃刺臣右脇肋之下，深至數吋，受傷極重」，可見他形容他不認識張汶詳。

台北故宮研究員鄭永昌又解釋行刺過程，指當時有人跑出來喊冤，張汶詳趁著當時馬新貽沒有隨從的時候，趁機對他行兇。

供狀揭行兇原因

至於張汶詳的供狀，則寫到他因為妻子被擄，但是馬新貽卻壓下案件，加上經營的當鋪被馬新貽抄了，因私人恩怨才會埋伏後伺機下手。

鄭永昌解釋，馬新貽的遺書很清楚告訴我們，他跟張汶詳事實上不認識，所以電影《投名狀》指這些人有結拜關係，可能與事實有一段距離。

「刺馬案」迄今仍是懸案，有史家指出，馬新貽遭刺恐怕是政敵所為。當時慈禧太后任他為兩江總督，希望他暗查湘軍曾掠奪多少太平軍的財寶，馬新貽恐怕因此遭湘軍背後勢力謀害。