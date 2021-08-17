我的家我的國｜反國共內戰　國民黨飛行員駕機由香港飛往新中國

央視旗下的「大灣區之聲」，近日推出9集「微紀錄片」《我的家我的國》，並稱這是「香港年輕學子追尋先輩愛國愛港的歷史足跡，汲取繼續前進的智慧和力量」。

在「飛向新中國」這一集中，在清華大學攻讀博士學位的香港學生藍家達，通過1949年的一張合照，探訪講述了當年發生於香港的「兩航事件」（內地稱作「兩航起義」、台灣稱作「兩航投共」）。



「大灣區之聲」推出「微紀錄片」《我的家我的國》，圖為「飛向新中國」海報。（大灣區之聲）

影片中，藍家達在北京參觀民航博物館時，發現了一張「兩航起義」人員的合照，合照中的一名小女孩引起了他的注意。據了解，這名「小女孩」名叫林慰慈，現年已經74歲，當年年僅2歲的她，與父母一同參加了這場起義。談及「兩航起義」時，林慰慈說，「他們很嚮往新中國，因為那個時候，國民黨實在太腐敗了，腐敗的，老百姓都對國民黨一點沒有信心的。」

而林慰慈的父親林雨水正是「兩航起義」的關鍵人物之一。出生於福建一個貧苦家庭的林雨水，很小時就被賣到了菲律賓，抗戰時期，林雨水到美國西點軍校（即美國軍事學院The United States Military Academy）學習飛行。1944年回國參加抗日戰爭，擊敗、擊落了11架日軍飛機，成為國民黨軍隊中的王牌飛行員。

抗日戰爭勝利後，國共內戰開始，厭倦了內戰的林雨水多年後談及當年的心情時稱，「國家民不聊生、貧困落後。我開著飛機，在高空看到下面到處瀰漫著內戰的硝煙。但是上面要我打共產黨，傷害老百姓。我就覺得，我的身體像被一根無形的繩索捆住了。我不幹，我寧願失業。」

1946年夏天，24歲的林雨水在南京新街口遇到，時任中共領導人周恩來，向林雨水闡明了共產黨對時局的看法與主張後，希望他去解放區走走看看。如今的南京梅園新村紀念館中的一塊投影動畫就播放著周恩來與林雨水交談的模擬場景。梅園新村紀念館館長憶述，「林雨水老先生跟我講的，他講我沒見過周恩來和鄧穎超之前，國民黨給我們宣傳了一些，講了一些，都是說共產黨這樣不好，那樣不好。我們通過和周恩來交談過以後，更加堅定了我們不打內戰（的信念）。」

1946年6月底，國共內戰開始，林雨水脫下國民黨軍服，加入中央航空公司成為一名民航機長。據悉，屬於中華民國交通部的中國航空公司（簡稱「中航」），以及中央航空運輸公司（簡稱「央航」），是國民政府兩間最大的航空公司。1949年，內戰結束，國民黨敗退台灣，中航及央航亦由上海遷至香港啟德機場。而港英政府則以軍事需要為由，強征中行在香港的廠房與倉庫，驅趕兩航離開香港。

事件發生後，中共地下黨開始在兩航進行秘密的策反工作。1949年夏，周恩來聽取兩航匯報情況後，安排部署策動了「兩航起義」。1949年11月9日，兩航的飛行員發動「兩航起義」，集體自英屬香港駕駛12架飛機飛往新中國。為了不引起國民黨的注意，當日的航班還專門安排了美籍飛行員、以及正常售賣機票，直至航班起飛前才通知美籍飛行員和乘客，飛行計劃因故取消。

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1949年11月9日12時15分，第一架飛機安全抵達北京西郊機場，受到時任中華人民共和國外交部副部長李克農、空軍司令劉亞樓等官員及將領的迎接。而隨後另外11架飛機抵達天津張貴莊機場，抵達天津後，參與起義的人員們在睦南道招待所前留下了上述合照。林慰慈回憶起當時與父母參與起義時的場景講到，「我爸爸就帶了一把槍，裡面有子彈的，他跟我媽媽講，如果我們（被）人家追上來了，我們大家就一起死。」

而事件發生後，兩航在香港及海外的辦事處2000餘員工亦宣布起義，並陸續回到中國內地復員。1949年11月12日，毛澤東與周恩來還分別致賀電給「兩航起義」人員，毛澤東稱「兩航起義」為「一個有重大意義的愛國舉動」；周恩來則為此號召「為建設新中國的人民航空事業而奮鬥」。同年11月15日，周恩來在北京飯店宴請了全部參與起義的人員，再次見到周恩來的林雨水稱，「我覺得這一生路走對了，跟著共產黨走」。