我的家我的國｜因鄧小平一句話　胡應湘40年間在珠三角投資500億

央視旗下的「大灣區之聲」近日推出一套名為《我的家我的國》的「微紀錄片」，並稱這是「香港青年學子追尋先輩愛國愛港的歷史足跡」。



在「先行者」這一集，紀錄片講述了改革開放期間，合和實業主席胡應湘為了到深圳投資建電廠，竟抵押身家向46間銀行貸款的故事。作為首批到內地投資的香港地產商，在過去四十年，胡應湘在珠三角基建上投資了超過500億元人民幣，他表示，「不是為了賺錢，而是希望見到中國富強」。



沙角發電廠。（影片截圖/大灣區之聲）

據悉，胡應湘上世紀50年代在美國學習土木工程，憑藉多年的經驗，他認為，電力供應、運輸系統、通訊設備是城市發展的必備條件。因此在內地「改革開放」之初，他果斷投資興建廣深高速公路、深圳火車站聯檢大樓、深圳皇崗口岸、沙角火力發電廠等如今被人們所熟知的基建設施。

紀錄片正是從胡應湘興建沙角火力發電廠背後的故事說起。1983年，胡應湘要到深圳建設一座發電廠，但當時不被看好。因為發電廠屬於能源基礎建設，投資大、週期長、效益低，在上世紀八十年代的內地，這看似是一個不可能完成的計劃。胡應湘在受訪時說，當時很多人批評他一定不會成功，「很多的媒體，認為我是傻瓜，我也不理他。」

胡應湘有此信心，這是因為他敏銳地發現一個契機。當時鄧小平提出，讓一部分人和一部分地區先富起來，最終實現共同富裕，大量吸收外國資金和技術，學習國際上的管理經驗，來加速中國內地的現代化建設。胡應湘表示，正是鄧小平那一句「讓一部分人先富起來」啟發了他，令他知道必須讓每一個人才發揮才能。

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談及興建發電廠的初衷，胡應湘回憶稱，那時合和興建廣州中國大酒店每天耗電量佔了廣州市2%，惟由於電力不足，要實行開三（天）停四（天）政策，令他倍感擔憂，「整天停電的話經濟上不去。」因此他有了興建發電廠的想法，希望能為廣東省解決電力不足的問題。

1984年6月，胡應湘與深圳市政府簽約投資建設火力發電廠，但這份協議書提交後，卻遲遲未得到北京的批文。上述紀錄片指出，這或許與當時還有很多人想不通改革開放政策有關，他們認為搞經營承包和吸引外資會對社會帶來極大的危害，而發電廠屬於國家的經濟命脈。

預計開工日期已至，在最關鍵時候，時任廣東省省長梁靈光大膽拍板，「到9月28日，如果還不能簽訂正式合同，就先行開工，有什麼問題我負責。」記錄片亦提到，如果真的出現問題，胡應湘也會血本無歸。據悉，胡應湘當時為了興建發電廠抵押了身家，向46間銀行貸款，合共投資了42億港元。最終在1985年，在沙角電廠開工不久後，北京終於表達了肯定的態度，並派了時任特區辦主任谷牧跟進處理。

胡應湘接受採訪時稱「為民最主要」。（影片截圖/大灣區之聲）

1987年，沙角B電廠第一台機組並網發電。電廠落成後緩解了廣東的用電荒，也創造了利用外資解決內地基礎設施建設的模式。而除了發電廠外，胡應湘在內地還投資興建了總長達500公里的高速公路，對珠三角基礎設施建設的總投資超過500億元人民幣。興建虎門大橋時，他更提出不計算利潤，收回大橋興建成本後，便移交相關政府部門管理，分毫不取，只為幫助珠三角地區配合國家發展。

胡在紀錄片中稱，「有機會幫助國家的事，一定要做，我是中國人，大家一起來搞（建設）。」他指出，內地的政策以國民為主，為民最重要，「這個政策對了以後，等於14億人口同步了。」