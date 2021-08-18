我的家我的國｜公開反蔣遭國民黨開除　李濟深被掩護由香港北上

央視旗下的「大灣區之聲」，近日推出9集「微紀錄片」《我的家我的國》，並稱這是「香港年輕學子追尋先輩愛國愛港的歷史足跡，汲取繼續前進的智慧和力量」。

在「一路向北」這一集中，清華大學國旗儀仗隊中首位來自香港的旗手黃爾諾，通過油畫《新中國誕生》，探訪講述了國民黨高級將領李濟深，由香港被秘密護送北上，成為新中國重要領導人之一的往事。



影片中講到，73年前（1948年4月30日）出版的一份報紙中刊登了，中共中央發布「五一」勞動節口號的消息。那時，在香港避難的愛國民主人士得知「五一」口號頒布後，還掀起了一個新政協運動。據了解，「五一」口號發布後，由周恩來親自指揮中共中央香港分局香港工委，專門成立了領導小組，具體策劃和實施民主人士北上行動。

其中，李濟深就是被護送的一員。在抗日戰爭時期，身為國民黨黨內元老的李濟深倡議國共合作、一致抗日；國共內戰時期，李濟深前往香港公開反蔣，後被國民黨開除黨籍、以及永遠開除出國民黨。此後，李濟深成為美英、國民黨各派勢力拉攏的對象。

影片採訪到了李濟深現年84歲的女兒李筱薇，李筱薇稱「英美政府都支持他，我父親堅決不同意，他一心就是想能夠和共產黨、全國的民主人士共同來建立一個團結統一的新中國。」

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1948年秋，以《華商報》經理的身份作掩護在香港從事中共統戰工作的楊奇，接到了護送香港愛國民主人士北上的秘密任務，其中就包括李濟深。同年12月24日，李濟深等愛國民主人士被楊奇等人成功護送上貨輪北上。

現年99歲的楊奇憶述起當時的場景，仍然表示「又高興，又緊張，又有點擔心。」在這艘貨輪上被護送北上的人還包括章乃器、茅盾等人。而1949年元旦，在北上的貨輪中，李濟深寫下了「同舟共濟。一心一意。為了一件大事。一件為著參與共同建立一個獨立、民主、和平統一、康樂的新中國的大事。前進，前進。努力，努力。」的話語。

影片提及，1948年9月至1949年9月期間，中共香港工委接送民主人士和文化精英北上共有1000多人，其中民主人士350多人，有何香凝、沈鈞儒、郭沫若、蔡廷鍇、柳亞子、馬寅初等。他們一路歷盡艱險，輾轉到達東北、華北解放區，轉赴北平。

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1949年9月21日至30日，中國人民政治協商會議第一屆全體會議在北京召開，李濟深當選為第一屆中央人民政府副主席。而該屆會議有660餘人出席代表，其中110多人是香港北上的民主人士和文化精英。