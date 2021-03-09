乾隆寶物現身紐約拍賣場　巨貪和珅所贈玉器刻御詩「深明上意」

撰文： TheValue.com 最後更新日期： 2021-03-09 17:35

和珅是歷史上有名的權臣、貪官，在眾多以乾隆朝為背景的影視節目中，都是無法迴避的角色。伴君如伴虎，能夠成為乾隆身邊的寵臣，和珅自然有其本領。近日，一件清代青白玉插屏現身紐約蘇富比，被指是和珅下令雕製，以討好聖上的禮物。

插屏以青白玉製成，作長方形。一面浮雕臨泉圖，兩位高士佇足松下山泉邊，一派悠然自得；一面則雕山巒溪谷，左上陰刻乾隆御製詩一首，下款「臣和珅敬書」。

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和珅這位權傾一時的大貪官，相信大家也不陌生。他極受乾隆寵信，曾任多個要職，憑恃權勢大肆斂財，因而家財萬貫，收藏金銀玉石極豐。乾隆駕崩後，和珅就被嘉慶帝以擅權、貪污、違制等二十項大罪賜自盡，家產被查抄。和珅身家之豐，在歷代文武大臣中可謂首屈一指，然而，和珅究竟有多少財產，至今仍然眾說紛紜。後世流傳的和珅抄家清單版本不一，真偽待考。民間有「和珅跌倒，嘉慶吃飽」一說，更流傳和珅身家有白銀8億兩之多。

和珅之所以受乾隆帝重用，自然有其長處。他聰明伶俐、精明能幹，除了精通滿、漢文字，還通曉蒙古文、藏文，經常為乾隆書寫此類詔書，很受乾隆欣賞。此外，和珅尤擅察言觀色，也非常熟悉乾隆的脾氣、愛好、生活習慣。例如乾隆喜歡吟詩作賦，他也在詩文下功夫，並以「騷人」自居，常常與乾隆一起作詩。乾隆喜歡遊山玩水，講究排場，他就設法為乾隆建亭台樓閣，使乾隆非常滿意。

乾隆愛玉，眾所周知。據宮廷檔案記載，乾隆帝不時監察玉雕過程，確保成品水準。乾隆看見美玉，常常詩興大發，此青白玉插屏上刻的正是一例。此詩作於1764年，收錄於《清高宗御製詩文全集．御製詩三集》，名為《題和闐玉高士臨泉》。詩中提及大宛北谷仙，或為呼應美玉產地。台北故宮有藏一清代玉山子，上面亦刻有同一首詩。和珅知道乾隆愛玉，還在其上刻乾隆的詩，這份禮物，可謂送到皇帝心坎裡，非常有心思。

這青白玉插屏估價US$30 - 50萬（HK$230萬 - 390萬），乃美國布魯克林博物館（The Brooklyn Museum）藏品，於1976年入藏。能夠擁有一件博物館級數的古玩，是許多收藏家的心願。今季紐約亞洲藝術週，蘇富比就帶來布魯克林博物館藏專場，拍品包括一系列明清玉器及掐絲琺瑯（景泰藍），拍賣收益將用作支持博物館收藏。布魯克林博物館前身為布魯克林藝術及科學學院，成立於1895年，以龐大的古埃及和美國藝術品館藏聞名，亞洲藝術藏品亦豐。這次拍賣館藏，以一件清代白玉筆筒估價最高（點擊上方圖輯觀看），估價US$100萬 - 150萬（HK$780萬 - 1,170萬）。

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