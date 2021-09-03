9千年前古人喪禮上飲啤酒？　浙江橋頭遺址出土陶器發現證據

據《澎湃新聞》報道，有考古學家近日在浙江義烏橋頭遺址的一處墓葬中發現，9000年前中國南方有人飲用啤酒的證據，亦判斷該地為世界上最早飲用啤酒的地方之一。



研究文章表示，橋頭遺址是世界上最早飲用啤酒的地方之一。（澎湃新聞）

發表於美國《公共科學圖書館·綜合》（PLOS ONE）雜誌的研究文章，《中國南方一個有9000年曆史的平台堆中有飲用啤酒的早期證據》表示，基於對橋頭遺址一處墓葬中發現的古代陶器分析得出，該地是世界上最早飲用啤酒的地方之一。

據了解，橋頭遺址距今已有八千至九千年的歷史，自2012年發掘以來，出土了很多上山文化中晚期彩陶，數量和完整度都令考古界關注。此外，考古工作者還在此發現上山文化的第一個墓葬，墓葬中共發現兩具人骨，保存較為完整的是一具身高1.73米的身份可能為部落首領的壯年男子，考古學界將其稱之為「浙江第一人」，而該處墓葬也是浙江迄今為止發現保存完整人骨的墓葬。

研究團隊分析了出土的不同類型的陶器發現，一些相對較小的容器與今天使用的飲酒容器相似，其中，有7件類似歷史後期用來飲酒長頸胡罐。在容器內部表面提取到的澱粉、植矽石（植物化石）、真菌等微化石殘留物，可以證明這些容器曾被用於飲酒。

研究團隊表示，通過對橋頭遺址的陶器進行殘留物分析，發現這些陶器是用來裝啤酒的，從最普遍的意義上來說，裡面的啤酒是一種由大米、一種名為薏米的穀物和不能確定的塊莖製成的發酵飲料。這種古老的啤酒與今天的啤酒不同，它很可能是一種輕微發酵的甜飲料，顏色可能很渾濁。

研究結果還表明，稻殼和其他植物的植矽石亦存在於殘渣中，它們可能被添加到啤酒中作為發酵劑。此外，研究團隊指，長江流域如今被稱為全國水稻的中心地帶，9000年前，水稻應該還處於馴化的早期階段，當時仍主要以狩獵採集覓食。考慮到水稻收割和加工均為勞動密集型，橋頭遺址的啤酒可能是一種具有儀式意義的飲料。

浙江省文物考古研究所研究員、上山遺址考古隊隊長蔣樂平，與斯坦福大學考古中心的王佳靜為該研究的通訊作者。他們得出的結論認為，鑑於橋頭遺址的陶器是在一個非居民區的墓葬附近發現的，這些裝啤酒的陶罐可能是在埋葬死者的儀式中使用的。儀式化的飲酒可能是建立社會關係和合作不可或缺的一部分。