專家：三星堆遺址及金沙遺址屬文化共同體　或為商周時期共主聯盟

金沙遺址距離三星堆遺址僅50公里，兩者的關係長期受到學者關注。「紀念金沙遺址發現20周年國際學術會議」日前在成都召開。多名中外考古界專家結合三星堆最新考古發現，探討了三星堆遺址和金沙遺址的關係。

有專家認為，三星堆遺址及金沙遺址屬於同一個文化共同體，實際上是商周時期的一個區域性的共主聯盟。



內媒《光明日報》3日報道指，研究顯示，三星堆文明開始的年代在公元前1600年至公元前1500年之間，結束的年代在公元前1050年前後，經歷了大約500年的時間。但依據目前發現的資料判定金沙祭祀區舉行祭祀活動的具體年代，尚有一定的困難。

中國社會科學院考古研究所研究員朱乃誠指出，從考古學文化遺存方面觀察，三星堆文明與金沙文明兩者的高檔次遺物、文化面貌基本相同。結合兩者在時間上存在著前後關係這一現象，可以明確三星堆文明與金沙文明具有前後承傳的關係。

南方科技大學講席教授唐際根認為，三星堆、金沙遺址見證的是以長江特定環境為背景，以本土文化為基礎構建起來的文明，不僅具有獨特的祭祀系統，還吸收周邊諸多先進文化，尤其是中原青銅文化的神權加王權的文明體系。

四川大學古文字與先秦史研究中心主任、中國先秦史學會副會長彭邦本則表示，三星堆遺址和金沙遺址在空間上彼此鄰近，文化面貌相同，很顯然是屬於同一個文化共同體。他說：「它的精英文化共性反映兩者同屬一個政治和信仰共同體，實際上就是青銅文明時期一個區域性的共主聯盟王朝，我們暫稱三星堆-金沙共同體。」

金沙遺址博物館藏的金面具。（金沙遺址博物館公號）

彭邦本又判斷，三星堆-金沙共同體是一個以成都平原為中心的巨大的地域性族群聯盟，在商周時期達到青銅文明的高峰期。

彭邦本分析稱，三星堆古城早於金沙古城，兩者在晚商曾經並存，從古城規模和出土器物的規格可以推測，三星堆古城的主人應該是當時蜀地的聯盟共主，金沙古城應該是聯盟的核心成員國，甚至可以推測它和三星堆是共主同宗。三星堆古城在商周之際逐漸衰落，而後金沙古城則繼續繁榮發展，估計此後時期的聯盟共主就轉為金沙古城的主人。