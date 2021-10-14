距今4700年面積逾500平方米　湖南發現中國最早大型木構建築基礎

近日，湖南省文物考古研究所發布常德澧縣雞叫城遺址發掘的最新成果：當地發掘出一處大型木質結構建築遺跡，據考證距今已有4700年左右，這是目前考古發現的中國最早最完整的木結構建築基礎。



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考古項目執行領隊范憲軍表示，這次最重要的發現是發現一大批木構建築，尤其是F63號房址，它的保存狀況、規模、加工技術、建築方式的獨特在中國史前考古中非常罕見。F63的房子主體建築至少在330平方米以上，房子不僅有主體建築，外圍還有廊道，西邊和南邊都有廊廡結構，總面積超過了500平方米。

同時，考古專家還在遺址發現了22噸稻穀產生的穀糠，距今約5300—4600年，反映了雞叫城遺址稻作農業已經發展到了一個相當高的水平。

專家認為，本次發掘揭示出的大型木構建築F63是史前考古，特別是史前建築考古的重大發現。F63基礎保存完整、結構清楚、體量超大、工藝特殊，是中國百年考古史上的第一次發現。它的發掘和發現有助於理解長江流域史前建築形式，在建築形式與技術上提供了一批重要的資料。

雞叫城遺址位於湖南省常德市澧縣涔南鎮雞叫城村，屬洞庭湖區澧陽平原東北部，是一處新石器時代城址。雞叫城城內面積約有15萬平方米。經過考古鑽探，已基本明確了雞叫城城牆、護城河與早期環壕的位置。從去年到今年，湖南省文物考古研究所先後分三次對西城牆內側進行了發掘，發掘面積721平方米。