「四川版清明上河圖」影印版面世　原本竟是乾隆年間的軍用地圖？

10月23日，四川大學圖書館的鎮館之寶《四川全圖》高清影印版出版面世，舉行首發式。

《四川全圖》亦稱《清初四川通省山川形勝全圖》，於清朝乾隆年間繪製，是現存四川最早的彩繪地圖，在全國範圍內是孤本。

《四川全圖》收入乾隆年間四川全省府、州、縣等手繪地圖150副，包括了當時四川的150個府縣，無一遺漏，並詳細展示了四川各地的山川河流、地理地貌、城邑建築、軍事要塞等，具有極高的歷史價值及藝術價值。



內媒《封面新聞》報道指，《四川全圖》乃清乾隆初年用兵金川時為軍事目的所作。在各圖醒目位置題記常平倉、監倉、社倉等糧倉的位置與儲糧數目、駐紮官兵位置與各級綠營駐防馬、步、戰、守兵員額、塘鋪位置與路線走向等。換言之，《四川全圖》也可以理解為當時的「軍用地圖」。

《四川全圖》由當時的翰林院官員董邦達領銜繪製。史書記載董邦達（1696－1769）「工繪事」，尤以山水畫見長，頗得乾隆皇帝賞識。據史料考證，董邦達是浙江富陽人，從未到過四川。四川大學歷史地理研究所所長李勇先分析，很有可能是當時四川地方政府提供圖樣，然後董邦達在此基礎上召集人進行繪製。而這150幅地圖繪製好之後，則作為軍用地圖一直保存在宮中。

李勇先為了考證《四川全圖》上記載的地名和位置是否正確，參考了大量方志等文獻，對《四川全圖》中的成都府、郫縣、夔州府、涪州等四幅圖進行過考證。在他看來，《四川全圖》上絕大部分地名和方位，與地方志上的記載相吻合，這也說明其史料價值的珍貴。