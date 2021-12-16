唐代太平公主洛陽超級豪宅被發掘　生前強勢佔半個里坊還侵佔道路

昨日（14日），國家文物局在京召開「考古中國」重大項目重要進展工作會，除了通報終於發現漢文帝霸陵外，還通報隋唐洛陽城正平坊遺址考古發現了太平公主宅院、孔廟、國子監等遺跡，同樣受到關注。

武則天小女兒太平公主的一生充滿傳奇，最終因謀反失敗而死，事跡多次被改編為電視劇。考古發掘則顯示其「豪宅」不僅佔了正平坊一半空間，甚至還侵佔了坊間的道路，可見其在生時的強勢地位。



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隋唐時期為便於管理，官府在都城內約每500平方米規劃一個居民區，稱為「里坊」。里坊內有十字街，各坊之間以街道相隔，每坊建有圍牆，留有坊門，晝開夜關。

正平坊是隋唐洛陽城洛南里坊區內十分重要的里坊之一，佔地面積約26.8萬平方米。從2020年5月開始，內地考古人員對正平坊進行發掘。遺址平面為長方形，南北長533.6米，東西寬464.6米。坊內由「丁」字形道路分隔為西半坊、東南區和東北區三部分。

考古人員表示，遺址西半坊為一座大型宅院，宅院南半部推測為園林區，北部為庭院區。庭院為中軸對稱布局，東西共三路，中路共五進。中軸線上自南向北分布五座大型夯土台基，並由牆（或廊）圍合，推測為太平公主的宅院。

宅院侵佔坊間道路

洛陽市文物考古研究院研究員王炬表示，太平公主宅院的圍牆把正常里坊道路十字街西街的道路也圍了進去，圍牆寬於坊牆，圍牆北部還超出了坊牆，侵佔了坊間的道路。隋唐時期的里坊制度非常嚴格，絕對不允許侵街佔巷，這樣不受法律限制的宅院，顯示了當時太平公主的強勢地位。

此外，正平坊遺址東南區則發現東西並列的三路院落，院落之間有南北向通道相隔，通道北端有過亭（或過樓）建築。院落東路、中路均為三進，分別推測為孔廟、國子監。

正平坊遺址還出土大量蓮花紋瓦當、筒瓦、板瓦、脊飾等建築構件，以及青釉、白釉、黑釉的盞、盤、碗等生活用品。

專家表示，由於早前正平坊遺址之上為農田，受人類活動影響的破壞較小，正平坊遺址區是目前全國唯一保存完好的唐代里坊區。發掘所見的丁字街連通南北坊門的里坊格局，以及中軸對稱和多進式院落布局，體現了中國古代傳統的城市規劃思想，是中國古代建築發展史的重要實例。

在無線的古裝劇《宮心計2深宮計》中，太平公主由於薛紹的死，變得心狠手辣。（劇照）

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坊內達官貴人私宅眾多

根據資料，太平公主為唐高宗李治與女皇帝武則天的小女兒。公元713年，太平公主涉嫌謀反，被唐玄宗李隆基發兵擒獲，隨後命其自盡，正平坊太平公主的豪宅也被改造成了安國女道士觀。

正平坊內除了有太平公主宅（後改為安國女道士觀）、孔子廟、國子監外，還有常州刺史平貞昚宅、兵部尚書李迥秀宅、襄陽郡王路應宅等達官貴人的私宅。此外，有許多重大歷史事件也發生在正平坊。如安史之亂時，安祿山大兒子安慶緒曾囚禁唐代將領甄濟於安國女道士觀。