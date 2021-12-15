漢文帝霸陵出土千件陶俑均「斷臂裸體」？　原來與文化及化學有關

國家文物局昨日（14日）公布，考古人員終於成功確認漢文帝霸陵的位置：陝西省西安市白鹿原江村大墓的真實身份即為霸陵。

考古人員發掘出上千件彩繪的裸體陶俑，這些形象獨特的陶俑引起廣泛關注。不過為什麼陶俑的身上既沒有衣服也沒有鎧甲，並且均沒有手臂？本文將為大家一一解釋。



裸體陶俑及其他出土文物引人注目（點圖放大）：

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據早前報道，考古人員發掘了霸陵的8座外藏坑，出土陶俑、銅印、銅車馬器及鐵器、陶器等1500餘件。銅印印文有「車府」、「器府」等，表明霸陵周圍外藏坑應為模仿現實官署、府庫建造。

此外，在長約40多米的外藏坑裡，考古人員更發現了大量彩繪的裸體陶俑，這類陶俑在考古學中被稱為「著衣式陶俑」。根據考古人員初步清理，這些陶俑的數量足有上千件。

這些代替真人殉葬的陶俑雖然只有真人三分之一大小，但造型準確，做工細膩，和漢文帝之子漢景帝的陽陵中的陶俑十分相似，幾乎如出一轍。

考古人員確認霸陵位置，破解千古之謎（點圖放大）：

不過這些陶俑幾乎都沒有手臂，且「赤身裸體」。《紅星新聞》引述專家解釋稱，這是因為兩千多年前這些陶俑被製作出來的時候，手臂都是另外用木頭製成的，並且外面穿了衣服，衣服也是絲綢或者麻布一類有機物質製成。在地下埋藏了兩千多年之後，絲麻製的衣服和木製的手臂全部都腐朽掉，變成了出土時看到的「斷臂裸體」的模樣。

專家又指，霸陵陶俑的製作和陪葬方式是受到了秦、楚文化的影響。漢朝的開國皇帝劉邦是沛縣人，而沛縣曾屬楚國舊地，受楚文化影響很深，楚地就是用這樣大小的木俑代替真人殉葬的。

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劉邦建立西漢王朝後，漢承秦制，繼承了秦朝陶俑陪葬的制度，但也沒有摒棄楚文化木俑陪葬的習俗，所以就將二者結合，做成的陶俑既有陶製的軀幹，又有木製的臂膀。