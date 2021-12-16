漢文帝霸陵為何遠離劉邦？　學者：孝子要讓母親以皇太后之禮建陵

國家文物局14日（周二）公布，考古人員終於成功確認漢文帝霸陵的位置：陝西省西安市白鹿原江村大墓的真實身份即為霸陵。

西漢十一代帝王皆葬於長安近郊，除漢文帝霸陵、漢宣帝杜陵地處長安東南外，其餘9陵均在渭河北岸的咸陽原上。為何漢文帝不追隨高祖、惠帝而入葬咸陽原祖陵區，而要另擇新址營建霸陵，箇中原由一直以來困擾著學者。

陝西省考古研究院研究員馬永嬴就曾於本年撰文表示，漢文帝選址白鹿原的原因是為了解決其母薄太后的喪葬禮儀問題，並兼顧扼守交通要道、防禦東方諸侯的政治需要。此外，漢文帝的個人情感因素也影響到霸陵的選址。



西漢十一代帝王皆葬於長安近郊，除漢文帝霸陵、漢宣帝杜陵地處長安東南外，其餘9陵均在渭河北岸的咸陽原上。（《中國國家地理》）

漢文帝為漢高祖庶子，公元前180年即位。當時高祖（長陵）、惠帝（安陵）已入葬渭河北岸的咸陽原，形成祖陵區。因此文帝不入葬咸陽原祖陵區，而要另擇東郊的白鹿原營建霸陵，一直是學界謎團。

漢文帝生母薄太后的「南陵」。（視覺中國）

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馬永嬴的相關論文《漢文帝霸陵選址研究》原載於學術期刊《考古與文物》。文帝的生母薄太后為高祖劉邦的侍妾，按常理薄太后死後應該入葬長陵，陪伴高祖左右。不過文章指出，呂后既然已作為正妻與高祖合葬，長陵不可能出現兩座皇后陵墓，薄太后葬在長陵的話則只能以嬪妃的身份祔葬。嬪妃的墓葬形制和級別較低，這明顯會貶低了已被尊為皇太后的薄太后，因此僅從情感上來講，漢文帝是絕對不能接受的。

文帝是著名孝子，與薄太后感情深厚，史載「太后嘗病，三年，陛下不交睫解衣，湯藥非陛下口所嘗弗進」，事跡更被後世列入「二十四孝」之中，因此文帝絕對會以最高的禮儀修建母親的陵墓，以盡最後的孝道。文帝另擇新址營建霸陵，薄太后的陵墓建在附近的話則可以順理成章地以皇太后之禮營建。

其次，馬永嬴提出，在文帝統治的時代，來自東方的同姓諸侯國的勢力逐漸威脅中央，甚至曾興兵威脅長安。為防止長安受到來自東方的直接威脅，必須控制交通要道，緩沖壓力，屏衛京師。在此情形下，文帝在長安以東的關鍵位置白鹿原修建陵墓，並設置陵邑，遷徙大量民眾，則可以在當地形成屏障。

霸陵的裸體陶俑及其他出土文物引人注目（點圖放大）：

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此外，文帝個人的情感因素可能也會影響到霸陵的選址。馬永嬴指出，文帝由於與父親劉邦感情生疏，因此不願葬在劉邦身邊。

據早前報道指，在未確認墓主人身份之前，陝西省西安市東郊白鹿原的該處墓葬一直被稱為「江村大墓」。2016年，江村大墓的外藏坑受到盜擾，考古人員於是對江村大墓及其附近的竇皇后陵、薄太后南陵和相傳為漢文帝霸陵的「鳳凰嘴」地點進行考古調查及勘探，並對陵園外藏坑進行考古發掘。

考古人員確認霸陵位置，破解千古之謎（點圖放大）：

專家成功排除了「鳳凰嘴」為霸陵的可能性，而由於江村大墓的形制、規模均符合西漢最高等級墓葬規格，加之其周邊分布竇皇后（即漢文帝皇后）陵、薄太后（漢文帝的生母）南陵，專家確認江村大墓即為霸陵。

報道指，霸陵的東北約800米處為竇皇后陵，西南約2000米處為薄太后南陵。霸陵的平面為「亞」字形，地表無封土，墓室邊長約72米、深30餘米，墓室四周發現110多座外藏坑。霸陵與竇皇后陵外圍發現陵園園牆遺存，推測共處同一座大陵園內，大陵園東西長約1200餘米，南北寬約863米。