河南二里頭遺址考古重大突破：首次發現製陶作坊　夏都布局現形？

河南偃師二里頭遺址考古取得重大突破，考古人員首次在當地發現製陶作坊。此外，大量出土的帶漆陶片則提示周邊或存在製漆作坊。

這些作坊的發現，對深化二里頭都邑遺址的聚落布局、功能分區具有重大意義，顯示「宮城」居於遺址中央，重要手工業生產部門則布局在遺址核心區周邊。



內媒《河南日報》16日（周四）報道指，中國社會科學院考古研究所二里頭工作隊在二里頭遺址北緣西側發掘出一座較完整的二里頭文化二期陶窯，這與今年在祭祀區西側發現的較大面積、較為豐富的製陶有關燒土、變形陶器、泥坯等遺存，均屬二里頭遺址首次發現的製陶遺存。

此外，考古人員還發掘出土了近200片帶漆陶片，成品漆器多出土於高規格墓葬中，屬於禮器。此次發現的帶漆陶片數量為以往歷年發掘出土帶漆陶片之和的十倍以上，實屬罕見，提示周邊或存在製漆作坊。

二里頭夏都遺址博物館2019年在洛陽開幕（點圖放大）：

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經發掘，該區域還發現寬約2米的二里頭文化二期的夯土建築，夯土建築東側的路土堆積中見有綠松石珠和蚌珠串飾，出土多塊綠松石料和綠松石片。以上表明，遺址北緣也有較多高規格遺存。

二里頭遺址位於河南省洛陽市偃師二里頭村，年代約公元前1750年至公元前1500年，1959年由史學家徐旭生發現。有學者認為二里頭遺址即為夏朝都城，也有學者認為應屬於晚商。

二里頭遺址宮殿區2015年春季發掘現場。（資料圖片）