三星堆與金沙遺址將聯合申遺　推進古蜀文明遺產保護及傳承

三星堆遺址與金沙遺址聯合申報世界文化遺產工作推進會周六（18日）於四川德陽廣漢舉行，三星堆遺址管理委員會與金沙遺址博物館會上簽署聯合申遺合作協議，將就遺產申報與研究、陳列展覽、宣傳推廣等全面展開合作。此外，三星堆博物館新館建設也將於明年開工。



據央視新聞報道，廣漢市委副書記、三星堆遺址管委會主任王居中會上表示，三星堆遺址代表了距今4500—3000年的古蜀文化面貌和發展水平，是同時期長江流域文化內涵最豐富、面積最大的都城遺址，屬長江上游古代文明中心。作為中華文明起源不可分割的一部分，三星堆遺址對研究文明起源的多元性及史前城市發展進程具重要價值。

+ 2

三星堆遺址申報世界文化遺產工作在2001年正式啟動，2006年12月及2012年9月，三星堆遺址與金沙遺址共同作為「古蜀文明遺址」項目入列《中國世界文化遺產預備名單》。2019年四川省《古蜀文明保護傳承工程實施方案》強調，將加快推進古蜀文明遺址申報世界文化遺產。而上月，國務院辦公廳發布《「十四五」文物保護和科技創新規劃》，三星堆遺址申遺被正式列為國家「十四五」申遺重點培育項目。

王居中表示，三星堆將按照申遺要求全力做好各項準備，實施十項工作計劃，包括依法劃定遺產區和緩衝區、調整完善申遺組織機構、廣泛開展諮詢論證、全面建設遺址監測體系、持續深化考古研究、全力做好申遺文本編制、穩步實施遺址保護展示和環境整治、加快推進博物館新館建設、深入開展宣傳發動、健全完善與金沙遺址聯合申遺協調推進機制。

另外，三星堆遺址保護展示和環境整治工程明年將全面啟動，三星堆博物館新館建設也將於明年開工。廣漢市並將以三星堆文化遺址為核心，規劃建設三星堆國家考古遺址公園。按照世界文化遺產標準，加強對三星堆文化遺址重要遺存的保護，最大限度修復歷史景觀、整治提升遺址環境。加快編制申遺文本和遺產保護管理規劃，力爭早日達到申報世界文化遺產條件。

▼ 三星堆遺址發掘現場