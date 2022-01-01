陸網瘋傳的「躺平主義」到底是什麼？看似懶惰實質暗藏中國大智慧

【躺平】最近「躺平即正義」在中國社會造成熱烈的討論，也讓「躺平」也變成了敏感詞，連相關的「躺平」週邊商品如貼紙、杯子也遭查禁，可說是近來少數看似無害、卻嚴重衝擊中國社會的民間風潮。



「躺平即正義」的發文人駱華忠在訪談中提到老子：「我想要的就是那種自然的、極簡的、慢節奏的，然後還可以表達自己思想的。我們中國思想家不是有一個老子嘛，可以這樣說，老子才是中國唯一的哲學家…」

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和「躺平主義」互相呼應的老子哲學，其實已問世了二千多年了，怎麼在中國經濟起飛的幾十年間乏人問津，直到現在經濟成長開始趨於不上不下之後，才跟著「躺平」一起被提起？或許可以用紅樓夢裏的一句名言來解釋：

身後有餘忘縮手，眼前無路想回頭



一個社會在高速發展的時候，人們只會盡情的享受成長的甜美果實，以為投入更多的資源可以得到更多的成果，此時就無暇去思考人生意義這類形而上的問題，這就是「身後有餘忘縮手」；等到發展遇到瓶頸、併發各種後遺症之後，才會回頭去思考工作與生活相關的人生議題，以及在高速發展期被忽略的種種問題，這就是「眼前無路想回頭」。這是從開發中國家過渡到已開發國家的必經之路，對其他已開發國家來說「躺平」並不是新鮮事，美國的「游牧人生」，日本的「低欲望社會」都是「躺平」的孿生兄弟，只是「躺平」在尚未得到社會的充分討論之前，就被中國官方直接出手設法封殺。不過就是「躺平」，對社會能造成什麼傷害？需要做到全面封殺的程度嗎？

在問這個問題之前，我們先來探討一些常有的成見：老子所代表的道家哲學是消極的嗎？是人畜無害的嗎？是純然的避世哲學嗎？這些在中文課本上所看到的標準答案，在真的讀過「老子」本文之後，我相信很多人會被其中猛烈的砲火嚇到吃手手（以下譯文出自余培林註譯「新譯老子讀本」）：

大道廢棄以後，才產生仁義；智巧出現以後，才產生詐偽；家庭失和之後，才產生孝慈；國家昏亂以後，才產生忠臣。（十八章）



這段在強烈批判儒家最在乎的仁義、孝慈、君臣，老子認為這些只是在應付不斷沈淪人心的權宜之計，我們要追求的應該是更高的價值：道。回歸到更自在的人際關係，回歸到更純真的家庭關係，回歸到更清明的政治，才是我們要追求的「道」。

天下有道的時候，人人知足知止，國與國間沒有戰爭，戰馬沒有用了，而用來耕田；天下無道的時候，人人貪欲無厭，國與國間兵連禍結，所有的馬都用來作戰，母馬都得要在戰場上生產。由此看來，天來的災禍，沒有比不知足更大的了；天下的過咎，莫於比貪得更大的了。所以只有知足，這種滿足，才是永久的滿足。（四十六章）



人民飽受苛刑虐政的逼迫，到了不怕以死相抗的時候，執政者怎麼能以死來威迫他們呢？（七十四章）



因為不知足所以發動戰爭的政權，最後只會被人民推翻，因為到後來人民已不怕以死相抗了。老子強烈批評春秋列國追求窮兵黷武的時代風氣，在這樣沒有止境的武力對抗之下，人民將永無寧日。

把「道家」歸類在消極、避世這樣的說法，其實是歷代為了維護穩定性而不得不做的抹黑，看了以上火力全開的批判，相信這些歷代的君主一定會坐立難安，繼續獨尊儒術還是比較安全的選擇，像現在的中國也還是用「孔子學院」來推廣中國文化。

追求自然之道的老子，當然會批判違反自然之道的種種作為，所以「躺平」為什麼這麼危險，原因也很類似：

決定「躺平」，就是在批判「站起來」的正當性



如果不是因為「站起來」這件事很不合理，讓大家累個半死卻得不到幸福，人民不會用「躺平」來回應。道家的「無為」，並不是什麼都不做，而是不去做那些本來就不該去做的、多餘且有害之事，在這個「內捲化」的時代，更需要這樣的思想來提醒我們如何面對無窮無盡的血汗剝削。處於在這個全球化的世界，在重新溫習二千多年前的老子道家哲學之後，發現了「無為」為「躺平」之母，特別寫這篇文章來記錄我的發現。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：沈溺在經典閱讀中的 John Lin，原文：從「躺平主義」向中國哲學家老子致敬，談老子哲學中的批判精神】