成都推日文宣傳片　逗笑劇情、城市風光成看點　惟一處值得改善？

有「天府之國」美譽的四川成都，時隔一年推出日文宣傳片續集《成都出差注意手冊2.0居家篇》。片中兩名日本男性被派到成都「駐守」，在成都體驗當地風光、食物和人情，逗笑劇情也成為看點。

影片曝光後引起網民熱議，有網民大讚當地宣傳部門的創意，但也有人指出，影片「口型對不上」和「日文口音」方面值得改善。



1月28日，成都市新聞辦發布微博稱，「原田部長和阪本君又來成都了」、 「他們帶著《成都出差注意手冊》又來了！一年不見，原田部長和阪本君的寶藏手冊都更新到2.0版本了。沒錯，是你熟悉的日式中二冷幽默」。截至周日（30日）下午1時，影片已突破129萬次觀看。

+ 6

片中有一些幽默橋段，例如，在成都有軌電車上，主角原田部長受到成都人的禮貌「暴擊」：在車上群眾的注視下，原田部長迅速反應過來，將座位讓給了一位阿姨。但當阪本君還在稱贊原田部長反應快的時候，原田部長又被一位小學生「拉回」座位。此時的字幕解讀稱：「第七條：小心 成都市民的禮貌 會讓你的年齡暴露無遺」。

而當兩人在服裝店看來看去，最終還是選擇穿回自己的西裝時，畫面則帶到旁邊兩名路人的潮流裝扮，寫道「成都 新時尚指數報告榜首」。片中當兩人睡覺後，卻在夜市遇見彼此，藉以凸顯成都的美食。

影片在微博引起熱議，有網民大讚「成都的對外宣傳能力確實可以」，「把成都拍得好乾淨！」、「很好笑」，但也有人指出一處日文方面的問題：「這個配音我聽的渾身難受，嘴型對上都有延遲」、「這日語口音，尬得要命啊」、「日本人說裡面日語一塌糊塗」、「塑料日語」。但也有人表示理解：「日語要理解，畢竟是中國人拍的」。