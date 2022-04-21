借80萬為兒子治病　子逝11年　6旬漢日打3份工還債：差一釐都要還

大陸江蘇一名人父，兒子11年前因病去世，除了承受喪子之痛外，兒子生前還欠下80多萬人民幣醫療債務。為了還這些債，人父一天做3份工作，白天打鐵、晚上做2份保全，截至目前已經還清一半。他表示儘管自己現在已經60幾歲，但堅持「不能賴人家一分錢，千方百計都要還，差一釐都要還」，消息曝光後許多人感動，不少人更直呼要捐款幫助他早日還清債務。



根據《網易新聞》報道，這名來自江蘇泰州的男子陸金紅，今年66歲，11年前他時年26歲的兒子，被檢查罹患白血病，全家人為了幫他治病，不但散盡了家產，總費用高達約100萬人民幣，其中向親朋好友借的金額就達80萬，無奈兒子仍不幸去世，媳婦因此離開這個家，當時55歲的陸金紅擔起了養活老伴和孫女的重任，他還要靠自己償還80萬元的債務。

陸金紅表示，「那個時候家裏已經全部被掏空了，連吃飯都困難」。但他心裏仍想着，要盡快還清這些債務，於是咬牙一忍，除了白天打鐵，晚上還做了2份保安工作，連打3份工償還債務。如今他因為身體因素改當清潔工，妻子則是接家庭代工貼補家用。截至目前為止，已經還清一半約40多萬人民幣，他坦言現在內心有稍微舒暢一點，剩下的一半無論如何都會想盡辦法賺錢還清。

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這件事後來在網路上流傳，引發眾人熱烈討論，不少人直呼看了內心感到酸酸的，祝福並希望陸金紅可以早日還清債務，也勸他要保重身體，直言這真是一對讓人心疼的父母。看到陸金紅一家的處境，有許多網友表示願意捐款幫忙，「可以給他捐款嗎？」希望能出一份力，讓好人不心累。

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