汪小菲聲望跌　昔京城四少皆已風光不再　有人炒幣失利有人坐牢？

狗仔葛斯齊爆料汪小菲婚內出軌張穎穎，加上汪小菲稱大S在與他結婚期間因精神狀況服藥，被網民批評離婚後揭前妻隱私，是一個渣男。內地有網民日前指出，2011被封為京城四少的北京四個富二代年輕男性，此前只有汪小菲形象較好，現在也負面新聞纏身。



據了解「京城四少」概念源自同名電視劇，網民將其帶稱北京的四個富二代，分別是汪少菲、汪雨、王爍、王珂，因他們身家雄厚與娛樂圈有關係，成為網民關注的焦點，不過許多網民認為隨著連汪小菲都醜聞不斷，四人皆已風光不再。



王珂負債多 妻子劉濤幫忙還債

京城四少之一的王珂現在的名氣反不如妻子劉濤。劉濤因演過《歡樂頌》、《瑯琊榜》等劇走紅，2007年劉濤與王珂傳在電梯邂逅，相識20天就閃婚，2008年辦了轟動京城的奢華婚禮，花費400萬元（人民幣，下同），婚後育有2子。婚後，劉濤淡出演藝圈，但王珂的投資失利，據傳欠下4億負債，劉濤2011年復出瘋狂拍戲，最高一年拍10幾部，網傳僅花5年就還清老公4億債。

劉濤和王珂婚變傳聞不斷。今年3月又傳因王珂炒閉又欠下許多債務，兩人要談離婚，劉濤工作室則澄清。更謠言要告網民，但該網民卻稱不怕被告，更提到「當年的所謂京城四少，只有汪雨一個是真正的貴胄子弟。」

之後劉濤於微博回應稱，「我的性格是踏實努力工作生活，不希望分精力理會毫無意義的事，但謠言卻總是無休止重複出現。」劉濤夫妻倆也委託北京一家事務所正式向法院提告該名網友。

王爍曾與周迅交往 「京城惡少」因持槍械和藏毒被刑拘

澳籍華人富商王志才的兒子王爍則是有名的「京城惡少」。曾與李小璐等眾多女星傳過緋聞。後與內地女星周迅成為交往。網絡盛傳王爍以388萬元拍得紫檀宮殿模型送給周迅，引發網民，後因持有槍械和藏毒已被刑拘。

2011年9月據《法制晚報》報道王爍因涉嫌非法持有槍支、彈藥罪和故意損壞財物罪被公訴至法院，而被槍指的男子就是另位京城四少成員、劉濤丈夫王珂。

報道指出2010年王爍和王珂的車都行駛至王府井西街北口香港美食城門前，王爍急踩剎車。王珂停車後，王爍急速倒車，故意撞擊王珂駕駛的車輛，兩車相撞後起火，王珂駕駛的奧迪起火，損失為19.9萬餘元。王爍後逃離現場。

公訴機關也指控，2010年夏季，王爍授意行政助理王亞飛購買槍支，經鑑定，其中有4支槍支具有殺傷力。此外，王爍還因毆打女記者拒不道歉鬧上新聞版面。不過王爍因父親背景強，家境殷實，在網民評選新版「京城四少」時，仍舊強勢入榜。

新版「京城四少」左至右依序為萬達公子王思聰、潘石屹公子潘瑞、商業巨富之子王爍（因老爸的房地產背景，再度強勢入榜）、富力公子張量。（百度）

汪雨曾與趙薇交往與張敏傳緋聞 重感情獲讚

中國海協會會長、前上海市市長汪道涵的三兒子汪涵，是四少中最多緋聞對象的。據傳汪雨資產，曾留學美國，畢業後返回上海經營藝術公司。汪雨對名車和紅酒很有研究，喜歡泡夜店。

2004年7月，趙薇汪雨兩人同遊香港的照片被公開，這也是趙薇首次認的男友。2005年7月16日，汪雨與新版《還珠格格》小燕子扮演者黃奕牽手的照片曝光，兩人分手。據傳汪雨也與張敏交往過，但消息未獲證實。

2007年，汪雨與《情深深雨濛蒙》方瑜的扮演者李鈺開始交往，直到李鈺因罹癌於2009年病逝，汪雨的重情義的陪伴當時被獲網民稱讚。此後汪雨消失在公眾視野，有網民稱其已低調結婚生子。

汪小菲稱不愛京城四少封號

汪小菲對於京城四少的封號並不特別喜歡，他曾稱「我也不知道從哪來的。這個也反映一種社會現象，非得給你去加一個抬頭，然後讓你必順要認可他，成為別人調侃的這種一個群體。」

此外，汪小菲曾透露自己，9歲的就得去去餐廳幫忙，全靠他媽媽白手興家1990開第一間餐廳先開始有好生活，他曾表示：「因為我爸媽下海（經商）比較早，然後我們家又不是那種，在國企裡面上班的人所以沒分房。我爸媽結婚的時候蓋了一小平房，我就在那出生的十幾平米，今天跟爺爺住兩天，明天跟姥姥住兩天，所以我就是想趕快回到北京來，回到我家庭來跟我父母多相處，跟朋友多相處一下。」