中國最神秘的「赫哲」族　居黑龍江千年穿《山海經》記載的魚皮衣

魚皮很多人都吃過，但魚皮做的衣服，應該很少人穿過。在遙遠的黑龍江，有一個存在千年的神秘民族，名為「赫哲」，族人世代以漁獵為生，食魚肉，穿魚皮衣，用魚皮製品，造就了獨特的赫哲文化，又被稱為「魚皮部落」。傳承千年的魚皮衣，不僅承載了赫哲獨有的精美工藝，更是先民生存智慧的結晶，唯隨着社會發展，魚皮衣漸漸退出歷史舞台，瀕臨失傳，早前被列入國家級非物質文化遺產。



編輯︰聞華（當代中國）

為什麼要穿魚皮衣？

赫哲族是中國人口最少的民族之一，從數千年前開始，世代生活在黑龍江、松花江、烏蘇里江的三江平原流域。由於冬季漫長，氣候寒冷，棉、麻等植物無法存活，以漁獵為生的赫哲族就用魚皮製作魚皮衣和被褥等生活用品，因此在歷史上被稱為「魚皮部落」。《山海經》中記載，「玄股之國……其為人衣魚」相信即是說的赫哲部落。

赫哲族的魚皮衣有許多種，包括魚皮長袍、短衫、褲、鞋、圍裙、帽子等等，衣服上的圖案包羅萬有，以雲紋、水波紋為主，是用魚線縫合、用魚膠粘貼，非常精美。（圖片來源：視覺中國）

魚皮衣大多是用黑龍江特產的大馬哈魚皮製成，製作一件魚皮衣，大約需要用50多條魚，有10多道複雜工序，只能手工製作，包括用玉米麵鞣製魚皮、剪裁成布料、縫製衣服、加上紋飾等。製作一件魚皮衣，至少需要兩個月，製成的衣物柔軟、保暖，圖案精美，被視為赫哲文化的重要載體。

魚皮衣：工藝複雜 只能手工製作

不過隨着社會發展，赫哲人早已無需使用魚皮製作衣飾，這項古老工藝也面臨失傳的危機。2006年，赫哲族魚皮製作技藝，被列為中國首批國家級非物質文化遺產。

非遺傳承人尤文鳳，年屆七旬，從小就和母親尤翠玉學做魚皮衣，並希望將這門手藝傳承下去。

不少赫哲族人，將魚皮衣製作工藝與現代美術結合，製作出魚皮畫等工藝品，受到歡迎。（視覺中國）

一些年輕人，以另一種方式傳承魚皮製作工藝。設計師王彥傑從魚皮衣特別的款式和圖案中得到啟發，將其應用到旗袍、唐裝等服裝製作中，為此專門向尤文鳳拜師學藝。「85後」青年解永亮，結合現代美術知識，製作魚皮畫，開設魚皮畫廊，深受遊客喜愛。

作為赫哲族獨有的工藝，魚皮衣所承載的不僅是一個民族的文化藝術，更是先人面對惡劣環境的拼搏精神和生存智慧，正如尤翠玉同後人所說的，「以前，赫哲族祖先就是穿着魚皮做的衣服，在江上打漁，在山裏打獵，你可不能忘記。」

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