乾隆「得遂初心」玉璽1810萬天價拍出　暗藏超越爺爺康熙的心願

巴黎蘇富比「亞洲藝術」專場剛剛舉槌，215件上陣拍品之中，167件售出，成交率77.6%，斬獲897萬歐元（約7,400萬港幣），玉器、瓷器、佛像等門類皆有藝術品以估價倍數落槌，成績相當不俗。



成交桂冠由乾隆「得遂初心」玉璽拿下，一共獲得逾三十口喊價，以估價18倍之高的180萬歐元落槌，連佣221萬歐元（約1,810萬港幣）易手。

或許行方拍前得悉不少藏家對此璽有興趣，故拍賣官一來便以16萬歐元起拍，開初引來不少網絡競價，最後則成為電話席之爭。歷經24口叫價以後，金額已經超過100萬歐元關口，惟爭奪戰持續，競價階梯亦上升至10萬歐元一口。最終拍官以180萬歐元落槌，連佣221萬歐元易手，由巴黎電話席投得。

點擊放大瀏覽玉璽照片及了解更多背後有關乾隆你未必知道的故事▼▼▼

+ 29

「得遂初心」以外，乾隆還有意思相同的「心願符初」印璽。《國朝宮史續編》記載，乾隆晚年如此談及初心和心願：

「朕自御宇初年，即焚香敬告上蒼，若紀年周甲，當傳位嗣子，不敢仰希皇祖，以次增載之數。節經明降諭旨，宣於中外，今敬迓洪厘，幸符初願，新歲大廷授璽……紀元周甲，心願符初，今歲元正大廷授璽，稱太上皇帝，幸為千古全人。」

上述文字是說，乾隆回憶登基時就向上天承諾，為了不超越爺爺康熙執政61年之期，故一旦執政滿一個甲子（即60年），便會把皇位傳予嗣子。如今真的把玉璽傳給十五子顒琰（嘉慶帝），自己退居幕後當太上皇，達成了當初之心願矣。

點擊放大瀏覽更多是次拍賣會的珍品▼▼▼

+ 16

不過帝心真的如此容易揣摩？

眾所周知，乾隆做太上皇時仍緊握實權，一方印璽大剌剌的刻著「歸政仍訓政」之言，嘉慶實際上當了好些年的傀儡。從《御製文餘集》記錄看來，乾隆早就決定了退位而不讓權：「朕今壽望九秩，精神康健，視聽未衰。若來歲歸政，遽思自暇自逸，竟置天下重務於不問，則非所以敬承天眷，亦非御極初年定期歸政、不肯戀位之初心矣。」乾隆當時意思是，朕雖然已達八旬之齡，然身體健康，如果接下來歸政後便置天下不顧，那豈非愧對蒼生？最後還要強調：自己真的不是棧戀權位。

郭福祥（北京故宮研究館員）對乾隆刻製「得遂初心」印璽有著以下見解，筆者以為當屬真知灼見：「乾隆帝晚年，訓政之暇，還經常沉浸在對自己一生輝煌歷程的回味之中，津津樂道於『得遂初心』、『心願符初』，在回味中得到了巨大的滿足和精神寄託……乾隆帝雖口口聲聲強調『不敢仰希皇祖，以次增載之數』，但實際上享國已經遠遠超過了康熙帝，這是他從未明言的心願……」

《乾隆寶藪》記載，「得遂初心」印璽有兩款，一長方一橢圓。2008年，香港蘇富比拍賣了橢圓的一方，巴黎吉美博物館創辦家族所出，446萬港幣成交。至於是次巴黎舉槌的長方版本，來源則只有「法國私人收藏」一項。

【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：估價18倍落槌 乾隆「得遂初心」玉璽HK$1,810萬巴黎易手】