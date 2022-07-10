史上最荒淫皇帝　後宮愛妃全是別人妻　玩厭後再佔有其未成年女兒

金朝，是中國歷史上由女真人建立的朝代強權。時間推回到公元1149年，年僅28歲的「完顏亮」密謀奪取帝位，自立登基成為金朝第四代皇帝。



只是比起他12年的政績，他的狂妄和一樁樁荒淫無道的後宮故事更讓人津津樂道。

完顏亮好色成癮、強奪人妻的形象，以及好戰暴虐的作為都讓他大失人心，最後還淪為第一個死後被撤掉皇帝稱號的帝王，因此完顏亮在歷史上，不被稱作皇帝，而是以海陵王或金廢帝稱呼。

然而，為什麼完顏亮會成為暴虐無道、荒淫好色的昏君，其實從他年輕時的言詞就可以看出端倪……

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聰穎好學，卻是城府極深的野心家

完顏亮從小聰穎好學，喜好吟詩作對，詩文造詣極高，被譽為「一吟一咏，冠絕當時」，儼然是一位溫文儒雅的君子，而且他的仕途也相當順遂，28歲時就是兼任都元帥，掌握軍政大權，事實上，他城府極深，根本不甘於輔佐角色，對於龍椅寶座早就懷抱野心，加上備受重用，於是便開始密謀要篡位。

弒君弒母、奪人妻，完顏亮嗜殺好色

從文化素養和軍政大權在握的實力來看，完顏亮文治武功都有作為，具備了君王的才氣，但歷史上對於他的評價卻相當負面，元朝官修正史《金史》稱他是「欲為君則弒其君，欲伐國則弒其母，欲奪人妻則使人殺其夫」，短短幾句話，成了完顏亮一生曲折的佐證。​

在叛變之前，他就曾心腹透露自己一生有三大志向：

一、「國家大事，皆為我出」：國家大事皆我獨裁

二、「帥師伐遠（宋），執其君長而問罪於前」：攻滅南宋，統一天下

三、「無論親疏，盡得天下絕色而妻之」：獨享天下絕色美人

這樣的三個願望，恐怕也只有帝王能實現了！完顏亮按耐不住當帝王的野心，決定與其他大臣密謀，趁著夜色在宮中暗殺皇帝，在眾人擁戴下篡位成功。

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登基後，完顏亮不僅權傾朝野，下令屠殺前朝諸子來鞏固地位，更是徹底履行自己「得天下絕色而妻之」的心願，他大殺宗室之後，把婦女都釋放，因為他想把其中的美女都納入後宮，大臣蕭裕出面勸阻說：「最近大殺宗室，朝廷內外議論紛紛，為什麼還要做這種事情呢？」但完顏亮聽不進去，底下的人只好作罷。

完顏亮後宮縱慾 忌被「戴綠帽」

完顏亮天天縱慾，常在宮中上演「多人運動」，傳聞他在批閱奏摺時，也是左擁右抱，有一眾宮女和妃子貼身服侍，更將後宮打造成他私人的青樓，招來天下美女，就連有血緣關係的舅母、叔母、堂姐妹，以及弟媳、小姨子等人，只要姿色佳，都被強行納入後宮。不過完顏亮也擔心被「戴綠帽」，因此不允許後宮中出現男性，甚至連太監也不能任用，就算後宮沒有男性，完顏亮也不放心，他更禁止妃子私下來往。

更特別地是，完顏亮寵愛的後宮嬪妃，都是別人的妻子，當中最有名的是一位名叫「阿里虎」的女人，她是完顏亮用盡千方百計都要娶回家的絕美女子，在嫁給完顏亮之前，阿里虎已經有兩段婚姻，第一任丈夫是完顏亮的堂兄弟，第二任丈夫也是一名貴族，但這兩段婚姻都以丈夫被殺死和戰死結束生命，後來完顏亮見到阿里虎，就強行把她納入後宮，封為昭妃，但阿里虎有酒癮，嗜酒如命，常常喝到大醉不省人事，讓完顏亮頗為不滿，不久就失寵了，沒想到完顏亮隨即看上阿里虎和前夫15歲的女兒，絲毫不顧忌亂倫，佔有了阿里虎的女兒。

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這些別人家的妻子，也包含姿色豔麗的貴妃「唐括定哥」，是完顏亮的朋友崇義軍節度使「完顏烏帶」的妻子，兩人也有幾個子女，但完顏亮利誘定哥「你殺你夫君，我就立你為皇后」，定哥不從，完顏亮又威脅她說：「你不忍殺丈夫，我將族滅你家。」，定哥於是狠心將丈夫灌醉殺死。隨後，完顏亮將她納入後宮，然而喜新厭舊的完顏亮很快就厭棄了她。

諷刺地是，昭妃阿里虎和貴妃唐括定哥在失寵後，都因為不甘寂寞，前者跟宮女有私情，後者偷渡家奴到宮中私會，最後兩人都被完顏亮處死。

一代君主不得人心，慘死亂箭之下

完顏亮一心厲行漢化政策，一意孤行舉全國之力遷都北京，都遭到親族、百姓的強烈反對，加上完顏亮嗜殺、貪淫的罵名，讓當時金朝上上下下許多人對他心生厭惡。

1161年，完顏亮揮軍南下，打算親征南宋，一統天下，但這場伐宋戰爭剛開始不久，他的表親完顏雍就發動政變，在前線的金軍聽到消息後，軍心瞬間動搖，連完顏亮身邊的將士也響應政變，亂箭齊發將完顏亮斬殺在營帳中，結束一代暴君的荒淫一生。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：史上最好色皇帝！沉迷多人運動，朋友妻、親舅母都不放過…荒淫形象害他死狀超悽慘】