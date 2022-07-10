拒指揮中德建交音樂會　鮑恆毅：我是台灣人，不適合參與

今年是中德建交50周年，旅歐台灣指揮鮑恆毅受邀指揮其中一場慶祝活動，不過他以「中國不是我的國家、台灣人不適合參與」為由回絕，言論引起爭議。



台灣媒體《中央社》報道，鮑恆毅表示，中方人士上週透過維也納音樂大學的老師詢問他，是否願意在德國漢諾威（Hannover）近郊指揮慶祝中德建交周年紀念音樂會，對方特別強調是音樂活動，沒有政治意涵，台灣指揮也可參與。

儘管主辦單位願意出機票，也有豐厚的演出費，鮑恆毅還是馬上回絕。他指，這是政治活動，現場可能出現五星紅旗，不適合台灣人參與，而且「中國不是我的國家」，因此回絕對方邀約。

鮑恆毅在社交媒體上就拒絕邀約表示，身為台灣人的悲哀與無奈， 就是當說出「我是台灣人」這句話時， 會莫名其妙被認為「搞政治」、衝動叛逆， 刻意沈默或順應當下矮化的， 反倒被解讀是成熟、「顧大局」。

他說：「若能在德國指揮，期待， 又是德國樂團，極樂意； 但得低頭陪襯共產，先不了。 跟與哪國的人合作沒關係， 關鍵是場合與意義。 若僅自私為了曝光、舞臺、收入 和那幾口其實吃了消化不良，良心不安的飯， 何苦忍辱作賤自己和國家。」

有內地網民表示：

「從血緣上講，如果是日本人，應該去日本，如果是原住民，應該回到遠古。如果是大陸過去的漢族或五族或任何族，說這話就是滅祖，自念無父無君，野生禽獸。」

「慶祝中德建交，他去確實不合適。」

「解放台灣之日，看他怎麼說。」

「那他還是寄希望於下輩子投胎當德國人吧。」



現任駐德國台北代表處代表、前行政院新聞局局長謝志偉說：「在很多的可能裏，我們生為台灣人，沒有選擇的可能。在很多的可能裏，仍然續為台灣人，難能可貴的選擇。世事原本很單純，碰到台灣偏轉彎。我僅單純謝謝你，堅毅有恆守台灣。此時此刻，彌足珍貴！Alles Gute（一切順利）！」

有台灣網民表示：

「知識份子的義利之辨，認同之辨清晰明辨，不為勢折，不為利屈可敬可佩。」

「真正值得驕傲的台灣人。」

「賺錢也要賺有尊嚴的錢。」



現年30歲的鮑恆毅畢業於台北教育大學，曾任台北愛樂青年合唱團助理指揮，他曾於2019年在斯洛維尼亞和波蘭舉行的指揮比賽獲獎，今年6月在維也納音樂與表演藝術大學（ University of Music and Performing Arts Vienna）完成管弦樂指揮最高演奏文憑，未來計劃在台灣發展演出事業。

王毅：中德關係「五十而知天命」，幼苗長成大樹

2022年7月8日，國務委員兼外長王毅在巴厘島出席二十國集團外長會期間會見德國外長貝爾伯克。王毅表示，今年是中德建交50週年的重要年份。50年來，中德關係從一棵幼苗成長為大樹，兩國全方位戰略夥伴關係結出豐碩成果。孔子曰，「五十而知天命」，中德關係已經到了知其然、知其所以然的成熟階段。中方願同德方總結經驗，規劃好下一個50年合作，為雙邊關係發展注入新動力。

貝爾伯克表示，德方高度重視對華關係，期待以兩國建交50週年為契機，深化兩國全方位合作。希同中方籌備好兩國政府磋商機制新一輪會議，開展法治、民主、人權對話，加強氣候變化、綠色發展和減排交流合作。德方認為國際社會應在俄烏衝突問題上堅持原則，維護國際秩序，希望中國發揮聯合國安理會常任理事國的重要影響和作用。

中國駐德大使館的「中德關係概況」指，中德1972年10月11日建交，關係發展順利。1989年德參與對華制裁。1992年科爾政府開始調整對華政策，1993年制定以中國為重點的亞洲戰略，兩國關係全面恢復。

2004年5月雙方宣佈在中歐全面戰略夥伴關係框架內建立具有全球責任的伙伴關係，並建立兩國總理年度會晤機制。2010年7月雙方發表《中德關於全面推進戰略夥伴關係的聯合公報》，並同意建立政府磋商機制。2011年、2012年、2014年、2016年、2018年舉行五輪中德政府磋商。2014年3月中德關係進一步提升為全方位戰略夥伴關係。

習近平強調，過去50年來，中德關系保持高水平運行，雙方通過持續深化務實合作實現了共同發展、相互成就，關鍵是堅持相互尊重、合作共贏，要始終如一堅持下去。中德關系初衷不變，加強合作的真誠願望不變，對中德共同辦更多大事的信心不變。5月9日下午，國家主席習近平在北京同德國總理朔爾茨舉行視頻會晤。（新華社）

中國在歐最大貿易夥伴為德國

雙邊貿易方面，多年來，德國一直是中國在歐洲最大貿易夥伴。經中方統計，2018年雙邊貿易額為1838.8億美元，同比增長9.4%，其中中國對德國出口額為775.5億美元，同比增長9%，進口額為1063.3億美元，同比增長9.7%，德方對中貿易順差287.8億美元。2019年1-9月，中德雙邊貿易額1384.3億美元，同比增長9.7%，其中中方出口額592.1億美元，同比增長3.8%。中國連續三年成為德國全球最大貿易夥伴。

對華投資方面，德國是歐盟對華直接投資最多的國家，截至2019年9月底，中國累計批准德國企業在華投資項目10689個，德方實際投入347.7億美元。技術合作方面，德國是歐洲對華技術轉讓最多的國家。截至2019年9月底，中國從德國引進技術25166項，合同金額862.7億美元。