漢朝時的另一個「武帝」　堪稱史上最命硬存在　一件事贏過秦始皇

從遙遠的古時至今，松柏長青、益壽延年，一直都是人類追求的一大生命目標。



不只現代人如此，在遙遠的古代，古人們也同樣熱衷於對長壽、甚至是長生不老的追求，就舉中國歷史上最著名的兩位皇帝——秦始皇與漢武帝，也都曾有過追求壽命的舉動，前者曾派方士徐福攜五百童男童女東渡大海求取仙藥，而後者曾興建過規模巨大的「承露臺」蒐集露水飲用，然而，無論這兩位皇帝有如何強烈的渴求，最終都還是在這條路上鎩羽而歸。

不過，許多人不會注意到的是，在嬴政劉徹倆朝思暮想的同時，也曾經有這麼一位人物，介於秦皇漢武之間，沒有刻意追求，但卻幸運地順利達成「長命百歲」成就，成了中國帝王史上命最硬的存在。他就是在嶺南大地赫赫有名，有「武帝」之稱的南越王——趙佗。

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南越扛霸子的起家故事

不若其他家喻戶曉的王侯，在源遠流長歷史長河中，趙佗並不是一位特別知名的人物，沒有精彩的年少故事，甚至連生年何時都眾說紛紜，有關他的生命歷程，目前最早的記載還得追溯到《淮南子》記載的秦攻百越之戰，當時，為了繼續擴張自己的帝國版圖，秦始皇決定派大軍五十萬向遙遠的嶺南進軍，而當時的趙佗就是征越秦軍的一份子，身分是統帥屠雎的副將，然而，征討百越的過程遠比秦軍一開始設想的困難許多，因為他們要面對的敵人除了百越剽悍的戰士，還有嶺南地區無處不見的蟲蛇瘴癘，在這種錯估實力的情況下，秦軍才剛開戰沒多久就踢到鐵板，在一次的夜襲中直接陣亡二十萬人，連屠雎都因此賠上性命，而秦始皇也不得不在另指派一位統帥任囂再帶十萬人走馬上任與已接管任囂部隊的趙佗會合再次進軍，兩人經過一番努力，這才好不容易將整個嶺南地區納入帝國版圖，而趙佗也因征戰有功，就此被留在越地擔任龍川縣令，負責管理當地的越族百姓。

不過，嶺南這頭才剛安定下來，中原那邊沒過多久卻又陷入了另一場的動盪之中，秦始皇死後，因為朝廷連年來的苛政與秦二世的治國無能，龐大的秦帝國快速地走向崩解，陳勝吳廣的大澤鄉起義一下子就讓中原進入亂鬥模式，而嶺南地區的秦軍也頓時與咸陽失去連線成了一支孤軍，眼看中原混亂至此，當時已臥病在床的南海郡尉任囂，趕忙把趙佗給找了過來，開頭就指著咸陽大批秦皇無道，自己想要阻止起義的戰火蔓延到此，但是病重無法成行，接著就順勢建議趙佗可以倚靠地勢險峻的嶺南地區稱雄一方，還把嶺南各地的險要關隘盡皆交代，語畢任囂就病死了，而趙佗也就這麼順理成章的接任南海郡尉，隨後他聽從任囂遺志，兼併嶺南諸郡建立南越國，自稱南越武王，領土涵蓋今天中國的廣東、廣西及越南中北部，成了當時群起的英雄豪傑中另一支強勁的勢力。

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相愛相殺的漢越感情

南越國成立之時，正當楚漢相爭的尾段，西元前202年，劉邦在垓下擊敗項羽建立西漢，不過，這個新興的帝國與南越國的關係一開始並不友善，首先劉邦在封王時將南越國治下的三郡封給長沙王吳芮，擺明了根本不承認南越政權的態度，然而此時的漢朝也尚無那個力氣再發動一場戰爭，所以雙方剛開始的交流都還是從互打嘴砲開始。

西元前196年，劉邦派出旗下的最強外交官陸賈出使南越招諭趙佗臣服漢朝，起初趙佗完全不想鳥他，不但特地換上越人的服飾，而且還懶洋洋地躺在榻上見客，但未想這陸賈的三寸不爛之舌十分了得，剛開口就直接以趙佗祖籍也在漢地的理由建構相同的民族情感，然後便開始大呼南越國不臣服漢朝簡直是自爆行為、漢朝能夠消滅秦朝項羽超級強啦、我可以打你只是還不想打而已云云，幾發連珠炮似的言論，讓趙佗開始對陸賈說的話有了興趣，趕忙坐了起來繼續對話。一開始，趙佗就給了陸賈一個下馬威，豪邁地問陸賈：「你說，我跟你們家的蕭何、曹參、韓信比起來，誰更有才能呢？」而陸賈也很識時務，當即回答「這方面你略勝一籌」，使趙佗還有興致聽下去，但當趙佗後來又追問到與劉邦相比呢？ 陸賈就立馬將分寸擺了出來告訴趙佗：「我家皇帝比你統治的地盤大多了咧，這沒法比呀！」使其不致過度驕傲而導致勸服失敗，而陸賈的這番回覆也深得趙佗賞識，對他留下了良好的印象，最終，經過了一番爭論，趙佗終於在陸賈的勸說下答應臣屬漢朝，領取劉邦賜與的南越王印，還挽留陸賈一連宴飲數月並賞金餞別。

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經過這次的會談，南越國第一次與漢朝有了接觸，在這段時間內，南越和漢朝來往引進了中原的先進技術，此後的南越一直處在蓬勃發展的狀態。然而，好景不長，這段你儂我儂的蜜月期並沒有持續很久，因為一年後，漢朝那邊的統治者就換人了，從原先還能好好講話的劉邦，換成了以果敢狠辣聞名的呂后。呂后一上台就立馬一改原先老公對南越的懷柔態度，二話不說就直接以朝廷的名義宣布對南越實施經濟制裁，禁絕一切金銀鐵器、母牛母羊出口南越，搞得趙佗一臉問號，他憤憤不平地說道：「這一定是長沙王的陰謀啦！」但還是想起陸賈的那番話強按怒火，派出了三名使節請求漢朝恢復通商，可誰想呂后也根本不鳥，不但把那三名來使砍了，還下令搗毀趙佗家鄉的祖墳。

一連串的激進行動，讓趙佗直接氣到炸裂，這次他決定再也不鳥漢朝，以自己統領的百萬之眾、東西萬里之地跟漢朝開幹，但呂后也不是省油的燈，看到趙佗派兵劍指長沙，也跟著派出大軍進攻南越國，可中原的士兵這才剛一進到南越領土，馬上就因為不適應當地炎熱潮濕的氣候病的亂七八糟，甚至連南嶺都沒能翻過，而看到漢軍如此窩囊的趙佗信心大增，索性直接自封為「南越武帝」，還順便大外宣一波控制了當時南越周邊的閩越與雒越諸國，直至一年後，呂后去世漢文帝即位，這才讓局勢出現轉機，上台後的漢文帝延續自個老爹的懷柔政策，先是派人重新修葺趙佗的祖墳，又對趙佗的宗族兄弟加以撫卹、宣布解除禁運命令，最後更再次遣使、修書一封給趙佗希望這些措施能夠讓他回心轉意，兩國重修舊好。而漢朝派出的使者，一樣是那位曾在趙佗心目裡留下良好印象的陸賈。

在漢文帝的請求下，陸賈再次不辭辛勞，千里跋涉來到了南越，並在宮中見到了趙佗，此情此景，就恰似多年前兩人的第一次會面這樣，只不過，這次的會面沒有什麼唇槍舌劍的激辯，趙佗一聽完陸賈傳達的漢廷政策後，也旋即表示自己願去帝號，重新成為漢朝藩屬，只是把之前兩國的交惡責任全部推到呂后身上，但陸賈也不爭辯，因為此前漢朝也才剛好剿滅了呂氏一黨，就這樣，又經過了一次會談，南越國又與漢朝回復到劉邦時期的那樣，好像什麼都沒發生過似的。

和談之後數十年，趙佗繼續統治著他的王國，對內仍稱皇帝，但對外則稱王，並每年定期派出使節赴漢朝貢，但這朝貢的時間，趙佗卻一個人一路撐了四十多年。據司馬遷的《史記》記載，趙佗直至漢武帝執政的前137年才過世，享壽超級長的103歲，不只吊打漢朝時人的平均年齡，就算放到現在，也依然是非常罕見的高壽。趙佗死後，南越國王的位置由孫子趙昧繼承，至於為什麼不是兒子？ 那還不都是老人家命太長，把自個生的九個兒子都先給耗死了呀！

【本文獲「歷史說書人」授權轉載。作者：睿信 柯】