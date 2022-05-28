史上最強假太監　用「車輪術」與秦始皇媽媽夜夜纏綿　下場極淒慘

千古一帝秦始皇的輝煌歷史中，有一段鮮為人知的辛辣秘史，那是秦始皇母親「趙姬」和一名假太監「嫪毐」不可告人的戀情。



古代男尊女卑的觀念根深柢固，但秦莊襄王的皇后趙姬可以說是一名相當前衛女性，外傳她「好男色」，就算冒著生命危險也要擁抱生理慾望。除了她跟宰相呂不韋的一段情備受關注，趙姬跟嫪毐的房中秘事，更可以說是中國千年奇談。

據傳嫪毐「天賦異稟」，房事功力相當強大，讓他憑此成為趙姬的男寵、秦始皇的「乾爹」，日後掌權更妄想推翻秦國。

嫪毐到底是什麼身份？接下來將帶你揭開這位假太監曲折離奇的發跡路（點圖放大閱讀）▼▼▼

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秦始皇生母趙姬與呂不韋

趙姬原本是富商呂不韋的姬妾，她不僅年輕貌美、能歌善舞，非常受寵，呂不韋為了獲得權力，將趙姬送給當時在趙國為質的秦莊襄王子楚，生下一子「嬴政」，也就是我們熟知的秦始皇。後來子楚回到秦國成功登上王位，趙姬成了皇后，只是兩人的好日子不到三年，秦莊襄王就過世了，當年趙姬還不到30歲就守寡。

公元前247年，年僅13歲的秦王嬴政即位，由宰相呂不韋輔政。趙姬年紀輕輕就成了王太后，怎麼可能耐得住寂寞，於是跟呂不韋又重燃舊情，但兩人的親密關係隨著嬴政日漸長大，呂不韋也開始有了顧忌，他擔心萬一兩人的姦情被發現，恐怕官位跟性命都保不住，於是他想出了一個妙計，從此改變無名小卒嫪毐的一生。

假太監嫪毐混入後宮 私通秦始皇媽媽

呂不韋找了一名替身，以此轉移趙姬的注意力，並滿足她的性慾，這人就是嫪毐。據傳他長相英俊、身材魁梧，根據《史記》記載，「大陰人嫪毐」可以用巨根轉動車輪，性能力非常厲害，乍聽之下誇張離奇，但確實在呂不韋的安排下，嫪毐偷偷潛入後宮跟趙姬私會，兩人在馬車上，連續五天都不下車。

呂不韋為了將嫪毐長留宮中，便設計讓他假裝受了宮刑、剃掉鬍子，成為一名「假太監」混入後宮。嫪毐深得趙姬喜愛，兩人夜夜纏綿，情意正濃時，趙姬懷孕了，經過一番謀略，趙姬決定以身體不適和算命術士說法為由，請求從首都咸陽移居到百里外的雍城隱居，秦始皇不疑有他，答應了下來，於是趙姬帶著嫪毐到雍城居住，之後還為他生下兩個兒子，這時秦始皇還不知情，更封嫪毐為長信侯，賜予封地。

事跡敗露發動叛變 卻落得車裂酷刑

公元前238年，嫪毐握有財富、美人和權力，家中門庭若市，朝廷上上下下都爭相想巴結他，到嫪毐家中作客的人也暴增千人，權勢僅次於呂不韋。因為坐擁高位，嫪毐越來越誇傲，甚至將自己的封地更名為「毐國」。但不久之後，有人上書告發嫪毐是假太監，更與太后有私情，還生了兩個兒子藏在雍城；也有一說是嫪毐酒醉後吐真言，跟一旁的官員嘻笑說自己是秦始皇的「假父」，就連他要密謀除掉秦始皇，讓自己的兒子登基成為「秦二世」的計畫，也全盤托出，這才讓一切事跡敗露。

趙姬和嫪毐的姦情，讓有心人給傳到秦始皇耳邊了，秦始皇知道嫪毐的計畫後，相當震怒，馬上派人追查，這時嫪毐也深知自己是死路一條，他趁著夜色，先發制人，偷盜趙姬和秦始皇的玉璽，調動兵馬，發動暴亂，歷史上稱之為「嫪毐之亂」。在《秦始皇本紀》中形容此戰是「宦者皆在戰中」，顯示嫪毐在太監中有一定的聲望，不少太監都參與了這場謀反。

然而，嫪毐的謀反行動早就被秦始皇看破了，他事先調派軍隊在宮中設下埋伏，輕鬆剿滅了叛軍。被活逮的嫪毐，最終被處以車裂、夷三族的酷刑，而他與趙姬生下的兩個兒子，也被秦始皇活活摔死。不過，秦始皇並沒有對母親痛下殺手，而是將她終身囚禁，但是在文武百官的請求下，趙姬仍被釋放，但兩人從此斷絕母子關係，趙姬也永世不得再踏入咸陽。十年後，50歲的趙姬鬱鬱寡歡病死。一手策畫私通的呂不韋也沒有好下場，嫪毐在死前供出呂不韋是幕後主謀，逼迫他只好趕緊辭去宰相、告老還鄉，但因為懼怕秦始皇的報復，在一年後服毒自盡。終結了嫪毐、呂不韋以及趙姬三人的牽扯，秦始皇徹底斬除異己、掌握大權，繼而開創了後來的帝國霸業。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：史上最強假太監！他用特技迷倒秦始皇媽媽，夜夜纏綿生出私生子…被揭穿後的下場超淒慘】