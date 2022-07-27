內地槍擊｜四川警員持槍殺戮致3死2傷後逃逸　曾被報道救落水老人

周三（27日）凌晨，「@沐川公安」官方微博發布警情通報稱，7月26日14時許，四川省樂山市沐川縣發生一宗持槍擊傷2人、持械殺害3人後逃逸的重大刑事案件。經偵查，36歲男子李某有重大作案嫌疑。

目前，受傷人員正在醫院接受救治，暫無生命危險。警方正開展緝捕工作，並於26日22時許，將涉案槍彈全部查獲；案件偵辦和緝捕工作仍進行中。27日上午，當地警方發布懸賞人民幣10萬元通告。



7月26日晚上，內地網絡傳出消息：

「（四川公安）各區縣局、市局巡警、交警支隊：

14時55分，市局聯指接沐川縣局報告稱：7月26日14時20分許，沐川縣公安局沐溪派出所警員李某（值班配槍一支，92式手槍，20發子彈），在沐川縣沐溪鎮城市明珠小區A區將兩人擊傷後駕駛川L8H7XX逃匿。

目前，沐川縣局正在全力追蹤警員李某，現指令各區縣局、市局交警、巡警支隊立即安排警力開展設卡攔截。」不過，這則提及疑犯警員身份的消息其後被刪除，其後的警情通報和懸賞通告中，都未再提及男子的警員身份。

當晚11時左右，沐川縣當地知情人士向內媒透露，「大約是下午兩點左右的事情，聽說是在一家茶樓的後面發生的，有個人中了兩槍。現在街道上是正常的，看不到緊張氣氛，不過通往外界的高速路都封了。」

有疑似當地網民稱，疑犯在一間高中外面被抓。對此，沐川縣公安局回應傳媒查詢時表示，具體事宜請聯繫樂山市公安局新聞發言人。樂山市公安局則表示，就網上流傳的落網信息進行了求證，目前情況正在調查中，「我們沒有收到這樣的具體信息」。另據一位接近警方的知情人士透露，截至7月26日20時30分，疑犯尚未落網。

接近沐川縣政府的一名知情人士向內媒證實，此事屬實，兩名傷者正在搶救，警員李某攜槍逃匿，「整個樂山市都在協同布控抓捕」。

李某去年救人的新聞搜尋結果。（百度截圖）

曾救出落水老人登上新聞 市民：他明明人很好

記者留意到，網絡上還留有該警員一次救人的事跡，但多數連結已經打不開。

據沐川公安：2021年7月14日清晨7時左右，沐川縣公安局沐溪派出所接群眾報警稱轄區一老年人落水，危急關頭，警員李某緊急出動，成功將一名落水7旬老人救上岸。

事件引發網民熱議。值得一提是，有不少網民對開槍警員表達同情，認為事件背後另有隱情，期待調查結果：

「天啊這是可以說的嗎」

「當地人表示是真的 但是那個警察明明人很好的😭」

「是不是有甚麼不得已的苦衷，看有網友發的前段時間這個李警員還救人呢！」

「驚呆了，襲擊的是好人還是壞人啊」

「感覺本質應該不壞」

「等待官方通報真相。到底是怎麼一回事，讓一個警員👮‍♀️最終開槍了呢？」

「電影情節」

「嚇人」

