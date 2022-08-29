科創大時代｜作家馮唐分享曾國藩管理智慧：大處著眼，小處著手

北大匯豐創講堂首本演講集《科創大時代》，由北大匯豐商學院、湛廬文化獨家授權香港01在中國香港地區發出，深圳市前海香港商會聯合呈現。《科創大時代》是由北京大學匯豐商學院舉辦的「北大匯豐創講堂」的首本演講集，書中收錄了18位商界、學界大咖的精彩分享。



此章為著名作家、麥肯錫前全球董事合夥人馮唐分享的《成功不可複製，成事可以修行》。可通過HK01 APP訪問文章，點擊右上角「耳機圖標」，即刻收聽音頻節目。



讓我們先來認識下馮唐。從醫學博士到麥肯錫合夥人，從企業高管到著名作家，馮唐是個不折不扣的跨界奇才，他曾任中信資本，董事總經理、健康產業負責人，麥肯錫前全球董事合夥人，他更是作為一名作家被大家所熟知。

馮唐坦言，商業和文學不矛盾，寫作給了自己一個發洩口，同事他也很勤奮，通常在春節假期寫長篇小說，會拿出比較完整的10天時間寫四五萬字，所以大概花3個春節的時間就可以寫一部長篇小說，或者短篇小說集。讀了30年的《曾文正公嘉言鈔》，在一個全民創業、全民追逐成功的時代，馮唐說：「成功不可複製，成事可以修行」。



馮唐在本章中主要分享了以曾國藩為代表的中國歷史管理智慧、大處著眼小處著手、「不著急不害怕不要臉」的九字箴言等內容。以下是書中節選內容。與馮唐對談者為北京大學匯豐商學院管理實踐教授、創新創業中心主任陳瑋。

在一個全民創業、全民追逐成功的時代，馮唐說：「成功不可複製，成事可以修行」。（北大匯豐創業創新中心）

陳瑋：「大處著眼，小處著手」聽起來很有道理，但做起來很難，「大處著眼」最大的挑戰是什麼？

馮唐：「大處著眼」最應該避免的是流於表面。我們經常會聽到一些套話，在麥肯錫裡面有一句話叫「不可能錯的話就等於廢話」，比如「我們面臨著什麼機遇，也面臨著什麼挑戰」，這種都是純粹的廢話，麥肯錫要你屏除這些，逼著自己去找到底什麼是真知灼見。我會教好多剛開始工作的人去開一個兩小時的會，從中找出三個最重要的點，不需要太多。或者去看一篇文章、一本書，總結出3點。你慢慢地養成這個習慣之後，就會變強。陳瑋：「小處著手」的難點是什麼？

馮唐：很多人不願意放下身段，事就做不成。「小處著手」就是自己要設身處地地去想每一步應該怎麼做，從事情開始到結束，時間、地點、人物，每一步會發生的事情都要想清楚。另外，不養成習慣也很難做成事。比如我們以前在華潤集團賣雪花啤酒，當時沒有智能手機，我們被要求每天在一個特定的時間，比如晚上9點前，把啤酒銷售的品類、數量等編成短信發給某一個人，由他在電腦上用Excel匯總後發給領導。

其實這非常簡單，但如果你不佈置下去，不讓大家養成習慣是很難做到的。實際上，華潤集團用了很多非一流人才，但是做出了超一流的成績，這就是「小處著手」發揮的作用。



陳瑋： 謝謝，這讓我很有收穫和啓發。我對曾國藩沒有很多研究，感覺他好像不是一個非常聰明的人，據說比較「愚鈍」，他是靠勤奮努力起家的嗎？

馮唐： 你可能對曾國藩有些誤解，其實曾國藩做官的生涯分為三個階段：30~40歲時，曾國藩在京城做官，他是當時最早做到相當於現在副部級官員的年輕人；40~50歲，他平定了太平天國運動；50~60歲，他是洋務運動的先驅，建工廠、鼓勵留學、修鐵路等，對後世有很大影響。

其實他沒有大家想像得那麼笨，在封建官僚體系中，凡是能做到兩江總督、欽差大臣的，沒一個笨的，曾國藩能笨到哪裡去呢？而且他做事容易成功。無論是平定太平天國運動那麼難的事，還是送當時的小孩子去英國留學，他都能做成，這說明他很聰明。這是一種大聰明，他能看到最關鍵的點和最重要的事。一個聰明人下笨工夫，一定能成功。

從醫學博士到麥肯錫合夥人，從企業高管到著名作家，馮唐是個不折不扣的跨界奇才。（百度百科）

馮唐：我主攻的是婦科腫瘤，更細一點來說是卵巢癌的發生學。卵巢在身體里處於比較深的位置，往往出血被發現的時候，患者都已經患有了卵巢癌三期了，太晚了。當然一直都有檢查指標，但是這些指標的特異性都不好，我當時在北京協和醫學院婦科腫瘤實驗室，經常會接觸卵巢癌晚期的患者，後來隱隱約約具備了某種能力，一看到某個女生就能大概知道她是否得了卵巢癌。

這些患者多數有一些共同的特點，當然有這些特點的可能不局限於卵巢癌，還有宮頸癌、乳腺癌等女性疾病，這些共同特點有：她們往往是通常意義上的好人，很善良很內向，隱忍賢惠，不願意抱怨，心裡存著事。

我媽的性格跟這些特點是相反的，她要有點不高興就去罵別人，罵完後自己就高興了，像我媽這樣的人是不容易得這類病的。我之前有個九字箴言「不著急、不害怕、不要臉」，就是跟這種癌症心態反著來的——癌症患者是真的有某種心態的，如果他們心裡老是存著事，憋著，就會影響激素分泌、免疫能力，更容易得病。

這九字箴言對女性絕對適用，你該打就打，該罵就罵，該釋放的情緒就釋放出來，千萬別憋在心裡，否則輕則容易引起炎症，重則生病。雖然這沒有絕對的因果關係，但一定有大概率定律可循。另外，我覺得女性朋友喜歡看我的書，也不一定是因為我寫得多好，更多的是因為我坦誠地表達了一個男生是怎麼想的，她們從我的書里可以看到男生是怎麼想的。

馮唐提供九字箴言。（北大匯豐創業創新中心）

陳瑋：能不能再多講一點九字箴言？

馮唐：「不著急」是給自己、給事情、給團隊足夠的時間。大家做事情的時候容易著急，好多事情沒做好，給自己壓力也是因為太著急了，我們經常說要做 時間的朋友，這並不是因為自己不勤奮，而是應該給自己足夠的時間。

「不著急」是說時間的，「不害怕」是說結果的。我在麥肯錫做諮詢時，客戶把棘手的問題交給我—— 戰略怎麼做？交易怎麼做？我常常面臨的壓力是，我是不是拿到了正確的答案？我是不是把問題想透了？我的答案有沒有足夠的證據 支持？我經常被這些問題困擾。

我原來在北京協和醫學院也是「如臨深淵，如履薄冰」，這其實是北京協和醫學院的校訓，比如說一場平常的感冒，也是可能會 致死的，一次簡單的出血，也許有上千種可能的原因。但是你想，如果我整天如臨深淵，如履薄冰，這叫什麼日子？後來我想了一個辦法給自己減壓，我就對我的團隊說，咱們只要盡人力，把小組的力氣、智慧都使光了，那結果就跟我們沒什麼關係了。盡力之後就不擔心結果，反正你也做不了再多的了。其實在我們盡力了之後，結果都還挺不錯的，所以「不害怕」將要面對的結果。

馮唐分享對於創業和成功的想法，吸引許多人旁聽。（北大匯豐創業創新中心）

「不要臉」針對的是別人對你的評價，毀譽隨人。一個成年人，做事總會被挑出毛病。隨著你做的事情越來越多，位置越來越高，看到你的人越來越多，哪怕對你不喜歡的人的比例是恆定的，但絕對數也會越來越大。如果你總是想滿足所有人的想法，希望所有人都誇你，就進入了深深的誤區。心理學上說，有一百個人誇你，你可能不會記得，有一個人罵你，你會記很長時間。所以，對我們認 真做事的人來說，你越不要臉，越不在意別人對你的評價，你成事的概率就越大。

過去也有類似的話叫「毀譽聽之於人，成敗聽之於天」，真不要在意別人怎麼說你，特別是咱們北大匯豐商學院創新創業中心的人，當你開始做一件創新的事情時，批評的聲音往往大於支持的聲音，這時候一定要「不要臉」，雖然這比前兩個「不著急」「不害怕」更難做到。

以上就是《科創大時代》第三章《成功不可複製，成事可以修行》的節選內容，如果你希望瞭解更多嘉賓的精彩分享，歡迎購買書籍。

