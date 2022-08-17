四川村民難忍高溫到古墓避暑　網民憂破壞文物

川渝地區近日成為內地的高溫中心，溫度連日突破40℃，四川眉山有居民竟進入一處古墓洞穴中避暑，引發關注。



四川眉山村民到古墓乘涼。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，位於眉山市青神縣的瑞峰崖墓群，是國家文物重點保護單位之一，但近日這裏卻淪落為避暑地點。多段網傳影片顯示，不少當地民眾到瑞峰崖墓群乘涼，有人搭起帳篷、還有人帶上桌子、亦有人進入洞穴探險。

有附近村民介紹，最近確實多了不少人到瑞峰崖墓群避暑，人群主要是當地的老年人，「閒來無事時到這裏坐坐」。該村民還介紹，古墓洞穴中的氣溫較外部氣溫低了10℃，「如果外面溫度40℃，洞裏溫度大約29℃左右。」

據了解，瑞峰崖墓群位於青神縣岷江西岸的瑞峰鎮黃角村丘陵地帶，是一處數量眾多、分布密集、保存較為完好的古墓葬群。2006年5月，瑞峰崖墓群被國務院核定公布為全國第六批文物重點保護單位。

2006年5月，瑞峰崖墓群被國務院核定公布為全國第六批文物重點保護單位。（微博）

對於上述情況，有網民擔心會造成滯留垃圾、破壞文物，青神縣文物保護中心工作人員周三（17日）回應指，崖墓群是對外開放的，因最近天氣太熱吸引不少當地人到此乘涼，「基本上對崖墓群沒有損壞」。工作人員又指，村幹部和相關工作人員都會到現場對乘涼的人群進行宣傳教育，呼籲不要亂刻亂畫、亂丟垃圾，「也有工作人員去現場巡查和打掃衛生」。

網民評論：

「吹來的風，都會感覺背脊發涼」。



「是不是有句古話叫前人挖墓後人乘涼」。



「古墓被很很好的利用了，可以來納涼只要膽子大」。



「活人解決不了的死人能解決，真是神奇」。



「只要不對墓群造成破壞，保護環境，人性執法值得點讚」。



「小心山洞內待久了肺部真菌感染啊」。

