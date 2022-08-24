國家文物局：十年來1800餘件(套)海外流失文物回歸祖國

撰文：梁子傑
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中宣部24日上午舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，介紹文化和旅遊發展情況。國家文物局政策法規司司長金瑞國在會上指出，十八大以來，中國文物事業取得了歷史性成就。

金瑞國介紹，文物保護力度持續加大，完成第一次全國可移動文物普查、石窟寺等專項調查，公佈兩批全國重點文物保護單位，總數達到5058處，國保、省保、市縣級文物保護單位數量分別增加115%、58%、88%，長城、大運河、絲綢之路、傳統村落等重大文物保護工程相繼竣工，預防性保護、系統保護積極推進，數以萬計的館藏珍貴文物、重要出土文物得到搶救修復，文物安全嚴防嚴管嚴打嚴治長效機制健全完善，打擊文物犯罪、查處法人違法、整治火災隱患取得重要成果，文物安全形勢總體向好。

文物博物館改革持續推進，影響力大幅提升。類型豐富、主體多元、普惠均等的現代博物館體系基本形成，全國備案博物館6183家，免費開放率91%，年度舉辦展覽增長144%、接待觀眾數量增加119%，「大美亞西亞」「唐宋八大家」「萬年永寶」「何以中國」等展覽成為社會文化熱點。

國家文物局政策法規司司長金瑞國。（中共中央宣傳部）

中國世界遺產總數達56項，中外聯合考古漸成規模，跨國文物保護合作紮實開展，文物進出境展覽異彩紛呈，流失文物追索返還亮點頻現，1800餘件(套)海外文物「遊子」回歸祖國，文物成為促進文明交流互鑑的「金名片」。

文物治理能力持續增強，治理水平不斷提高。國務院頒布《博物館條例》、新修訂《水下文物保護管理條例》，各地出台200多部地方性文物保護法規，113項文物保護領域國家和行業標準發布實施。

文物科技創新能力顯著提升，古代壁畫保護、陶質彩繪文物保護、飽水漆木器保護、館藏文物保存環境監測調控等技術水平進入國際第一梯隊。文博人才培養體系更加健全。文物考古機構普遍加強，考古野外津貼將有明顯提高。

中共中央宣傳部定於2022年8月24日（星期三）上午10時舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，請文化和旅遊部副部長饒權和國家文物局有關負責人介紹推動新時代文化和旅遊高質量發展有關情況，並答記者問。（中共中央宣傳部）
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