國家文物局：十年來1800餘件(套)海外流失文物回歸祖國

中宣部24日上午舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，介紹文化和旅遊發展情況。國家文物局政策法規司司長金瑞國在會上指出，十八大以來，中國文物事業取得了歷史性成就。



金瑞國介紹，文物保護力度持續加大，完成第一次全國可移動文物普查、石窟寺等專項調查，公佈兩批全國重點文物保護單位，總數達到5058處，國保、省保、市縣級文物保護單位數量分別增加115%、58%、88%，長城、大運河、絲綢之路、傳統村落等重大文物保護工程相繼竣工，預防性保護、系統保護積極推進，數以萬計的館藏珍貴文物、重要出土文物得到搶救修復，文物安全嚴防嚴管嚴打嚴治長效機制健全完善，打擊文物犯罪、查處法人違法、整治火災隱患取得重要成果，文物安全形勢總體向好。

文物博物館改革持續推進，影響力大幅提升。類型豐富、主體多元、普惠均等的現代博物館體系基本形成，全國備案博物館6183家，免費開放率91%，年度舉辦展覽增長144%、接待觀眾數量增加119%，「大美亞西亞」「唐宋八大家」「萬年永寶」「何以中國」等展覽成為社會文化熱點。

國家文物局政策法規司司長金瑞國。（中共中央宣傳部）

中國世界遺產總數達56項，中外聯合考古漸成規模，跨國文物保護合作紮實開展，文物進出境展覽異彩紛呈，流失文物追索返還亮點頻現，1800餘件(套)海外文物「遊子」回歸祖國，文物成為促進文明交流互鑑的「金名片」。

文物治理能力持續增強，治理水平不斷提高。國務院頒布《博物館條例》、新修訂《水下文物保護管理條例》，各地出台200多部地方性文物保護法規，113項文物保護領域國家和行業標準發布實施。

文物科技創新能力顯著提升，古代壁畫保護、陶質彩繪文物保護、飽水漆木器保護、館藏文物保存環境監測調控等技術水平進入國際第一梯隊。文博人才培養體系更加健全。文物考古機構普遍加強，考古野外津貼將有明顯提高。