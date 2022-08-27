央視記者墮三星堆考古坑　直播畫面中斷　網傳壓碎文物一灘血

四川「三星堆」遺址經多年挖掘，連續出土8個祭祀坑，其年代及文明歸屬，一直無法確定，甚至被認為是外星文明。

日前在四川廣漢的三星堆遺址挖掘一件約1米的青銅器神獸，官媒中央電視台記者直播連線採訪時，畫面突然晃動後下沉，靜止數秒後畫面切回演播廳，攝影記者被指跌入考古坑。

網上隨即傳出文物破碎及一小攤血漬的照片，有網民指「國寶扁了」、「攝像機摔了」，惟目前微博搜尋相關字眼，仍可看見關聯的「三星堆直播」、「三星堆記者」、「央視記者三星堆」等搜索詞，但相關討論內容皆已不見。



綜合本港《明報》及多間外媒報道，微信周五（26日）流傳多張對話截圖，顯示有網民指「攝像機摔了」、「國寶扁了」，並附相顯示疑似出土現場土坑內，一些瓷器碎片旁有小攤血漬。微博博主「劉春山TMT」發帖稱，三星堆央視直播突然中斷，攝影記者不慎掉入發掘現場，文物破碎，記者流血。

疑似事發期間的央視新聞節目片段顯示，周二（23日）下午5時36分，一名戴藍色防塵帽女記者在現場邊走邊持咪高峰採訪一名工作人員。但鏡頭突然劇烈搖晃，鏡頭最終定格在女記者和受訪者的鞋套上，機位視角疑似是在土坑內向上角度仰拍。畫面隨即被撤換到央視新聞間，女主播稱訊號中斷。目前，央視尚未就事件作出回應。