滾水燙洗餐具竟無法消毒？　殘留微生物滿足兩條件才可被殺死

在茶餐廳、酒樓用餐前以滾水燙洗餐具，已然成為不少香港人、廣東人「刻在骨子」的習慣，經歷過高溫洗禮的餐具聽上去乾淨又衛生，但實際上是否真的可以起到消毒殺菌作用？各類病菌在高溫作用下又會發生怎樣的變化？本文將問您一一揭曉。



為了達到殺菌消毒作用，不少人會用滾水燙洗餐具。（VCG）

據「科普中國」微信公眾號報道，餐具上或會殘留細菌（金黃色葡萄球菌、沙門氏菌以及大腸桿菌等）、病毒（甲肝病毒、乙肝病毒、諾如病毒等）、黴菌（真菌）以及芽孢等微生物。那麼，採用滾水燙洗的方法是否真的能殺死這些微生物？報道按種類進行分析：

金黃色葡萄球菌，對高溫有一定耐受能力，在80℃以上的高溫中30分鐘，才會被徹底殺死，但值得注意的是，高溫無法消滅金黃色葡萄球菌產生的腸毒素。因此，即使殺滅大部分金黃色葡萄球菌，但若餐具曾被大量細菌污染，同樣可能存在毒素。

沙門氏菌，作為中國食物中毒事件中最大的病因，它廣泛存在且極易污染餐具。感染後，會出現嘔吐、腹痛，嚴重者更會出現寒戰、抽搐甚至昏迷。但是，沙門氏菌相對不耐熱，在55℃-60℃溫度下15-30分鐘即可殺死大部分沙門氏菌。

報道提醒，如果堅持燙洗餐具，應盡量用100℃的水高溫作用1-3分鐘或80℃加熱10分鐘進行操作。（VCG）

大腸桿菌，是人和動物腸道的正常寄居菌，對高溫也不耐受，一般75℃溫度下1分鐘即被殺死。

細菌芽孢，是細菌的休眠體，具有很強的適應能力，可抵抗酸、旱等不利因素，一般情況下，開水不能殺死它們。

黴菌，大多數在70°C-80°C下就足夠被殺滅。但需要注意的是，真菌孢子（休眠狀態的真菌）及一些真菌產生的毒素無法在高溫下殺滅。

故此，報道提醒，如果說滾水燙洗餐具真的有什麼作用，就是水流可以帶走一部分細菌，但效果有限。如果堅持燙洗餐具，應盡量用100℃的水高溫作用1-3分鐘或80℃加熱10分鐘進行操作，「如果水不夠熱、時間不夠長，基本上沒啥用。」

相關話題一度登上微博熱搜榜首，網民點睇：

「廣東人能聽進去一句算我輸」。



「就是心里安慰一種形式而已」。



「洗一洗總比不洗強，誰知道乾淨不干淨，就是有毒也能稀釋一下」。



「我打小我爸媽就教我在外面吃飯先用熱水消毒，或者啤酒」。



「我每次都燙，但是並不是為了殺細菌！是為了沖掉灰塵」。

