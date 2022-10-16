白娘子的故事不是傳說？福建有一座漂浮在水上的金山寺

白娘子水漫金山寺的傳說，大家都很熟悉。中國真的有一座建在水中央的金山寺，已經有800多年歷史，不過就不在「水漫金山」的江蘇鎮江，而在福建福州，和白娘子也沒有關係。



金山寺所在石山 有甚麼神奇傳說？

在福州西郊洪塘村附近的烏龍江上，有一座漂浮在水中的古寺，就是始建於宋朝的金山寺，這也是福州唯一的水中寺廟。

福州金山寺的建築與自然環境渾然天成，夜間燈火通明，金光燦燦，正是一座浮在水面上的「金山」。（視覺中國；當代中國授權）

金山寺是建在江心的一座小石阜（石山）上，石山形狀像一顆浮在水面上的石印，與鎮江的金山相似，就被稱為「小金山」，古寺因此得名。

現在大家看到的福州金山寺，是1930年代重建的。不過外國攝影師John Thomson的作品中，保留下清朝時期（1871年）金山寺的風貌。

攝影師John Thomson的作品中，保留下清朝時期（1871年）金山寺的風貌。（Getty；當代中國授權）

傳說中，小金山能夠「從潮升降，水漲山升而不淹沒」，即是無論潮起潮落，都能夠露出水面，非常神奇。古人因此在石山上建造寶塔和寺廟。

福州金山寺依地形而建，寺院中的榕樹好像迎客松一般，非常特別。（視覺中國；當代中國授權）

金山寺現存觀音閣、大悲樓、金山塔、左右廂房等建築，雖然受地形所限，沒有巍峨的殿閣和巨大的佛像，但小巧玲瓏，佳景天然。

福州金山寺內的金山塔，是7層8面的實心石塔，由185塊白梨石砌成。

福州金山寺內的金山塔，是7層8面的實心石塔，由185塊白梨石砌成。（視覺中國；當代中國授權）

寺基石縫上還生長着一棵榕樹，虬曲多姿，形狀很像黃山的迎客松，令整座寺院更有「世外仙山」之感。

福州金山寺划船

福州金山寺離岸邊有一段距離，遊客可以搭船前往。從岸邊到金山寺，原來有石橋相連，後因洪水被毀，現在只能乘坐小舟進寺，對於遊客來說，也是一種特別的體驗。

福州金山寺離岸邊有一段距離，遊客可以搭船前往。（視覺中國；當代中國授權）

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