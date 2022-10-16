白娘子的故事不是傳說？福建有一座漂浮在水上的金山寺
撰文：當代中國
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白娘子水漫金山寺的傳說，大家都很熟悉。中國真的有一座建在水中央的金山寺，已經有800多年歷史，不過就不在「水漫金山」的江蘇鎮江，而在福建福州，和白娘子也沒有關係。
金山寺所在石山 有甚麼神奇傳說？
在福州西郊洪塘村附近的烏龍江上，有一座漂浮在水中的古寺，就是始建於宋朝的金山寺，這也是福州唯一的水中寺廟。
金山寺是建在江心的一座小石阜（石山）上，石山形狀像一顆浮在水面上的石印，與鎮江的金山相似，就被稱為「小金山」，古寺因此得名。
現在大家看到的福州金山寺，是1930年代重建的。不過外國攝影師John Thomson的作品中，保留下清朝時期（1871年）金山寺的風貌。
傳說中，小金山能夠「從潮升降，水漲山升而不淹沒」，即是無論潮起潮落，都能夠露出水面，非常神奇。古人因此在石山上建造寶塔和寺廟。
金山寺現存觀音閣、大悲樓、金山塔、左右廂房等建築，雖然受地形所限，沒有巍峨的殿閣和巨大的佛像，但小巧玲瓏，佳景天然。
福州金山寺內的金山塔，是7層8面的實心石塔，由185塊白梨石砌成。
寺基石縫上還生長着一棵榕樹，虬曲多姿，形狀很像黃山的迎客松，令整座寺院更有「世外仙山」之感。
福州金山寺划船
福州金山寺離岸邊有一段距離，遊客可以搭船前往。從岸邊到金山寺，原來有石橋相連，後因洪水被毀，現在只能乘坐小舟進寺，對於遊客來說，也是一種特別的體驗。
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