中國最長火車長2.6公里！兩個車頭能翻山越嶺？全國僅6百人能駕駛

最長的港鐵列車，由頭到尾大約210多米；而中國最長的火車，總長度達到驚人的2.6公里，如果將這列火車搬來香港，相當於火車頭已經到了尖沙咀，而車尾仍在旺角。



這就是在華北奔馳的大秦鐵路重載列車，共有210節車廂，每次可運載1.68萬噸煤炭，是中國「西煤東運」、「北煤南調」不可或缺的功臣。



華北奔馳的大秦鐵路重載列車，共有210節車廂，總長度達到驚人的2.6公里。（中國鐵路）

中國最長火車 可運載近2萬噸煤炭

大秦鐵路是一條煤炭專線，西起「煤都」山西大同，東至河北秦皇島市，每年煤炭運輸量最高突破4.5億噸，承擔全國鐵路近五分之一的運量，為內地六大電網、五大發電集團等近萬家企業、和千家萬戶提供煤炭。這條鐵路上，行駛着一種特有的重載列車，總長度達到2.6公里，從車頭走到車尾大約需要半個多小時，是中國最長的火車。

大秦鐵路重載列車

大秦鐵路是世界單條鐵路重載列車密度最高、運量最大、運輸效率最高的鐵路，大秦鐵路的重載列車是中國最長火車，一眼望不到尾。

重載列車平均每12分鐘一班，運載近2萬噸煤炭，前往全國各地，每次的貨運量相當於800多輛大型貨車的「工作量」，變相減少貨車尾氣對環境的污染。

為防止煤炭運輸時揚起灰塵，大秦鐵路沿線裝車點還設置了74個抑塵站，配有自動化抑塵劑噴灑裝置，在煤炭表面形成具有一定強度和韌性的固化層，彷彿「髮膠」一樣，防止了運輸過程中產生煤塵，保護了鐵路沿線生態環境。

大秦鐵路的重載列車透過雙車頭的帶動，令列車可以平穩地翻山越嶺。（圖片來源：中國鐵路@微博）

俗語說，「火車跑得快，全靠車頭帶」，長達2.6公里的龐然大物，要怎樣帶動呢？原來重載列車配備了兩個車頭，除了頭部的電力機車，在車廂中間還「夾住」一個火車頭，兩個車頭帶動列車翻山越嶺，「走得快」又「停得住」。

大秦鐵路的重載列車透過雙車頭的帶動，令列車可以平穩地翻山越嶺。（中國鐵路）

中國最長火車司機要求高 全國僅600人

大秦鐵路線路複雜，全程共有52個隧道，454座橋樑，有些路段1,000米路程的高低落差達到12米；有時車頭已經開始爬坡，車尾還在下坡，這就要求列車司機具備過硬的駕駛技術。

重載列車的車長，可謂萬里挑一。擁有1年以上駕駛火車經驗的人，才能報名競爭重載列車司機，經過層層篩選，最終只有15%的人脫穎而出。目前中國僅有600多位火車司機，有資格駕駛重載列車。

大秦鐵路重載列車的火車司機，需要對路況瞭如指掌。（網上圖片）

大秦鐵路重載列車的火車司機，需要對路況瞭如指掌，制動泊車時，2.6公里長的列車要做到只有1米誤差。

任職超過25年的景生启，就是其中一位。20多年來，他駕駛着「中國最長的火車」在大秦鐵路上往返1,400餘趟，相當於繞地球78圈。他先後破解了12項重大難題，編寫了《2.1萬噸重載列車精準操縱法》等，填補了世界重載領域技術空白，成為中國鐵路第一位享受國務院特殊津貼的重載列車司機。

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