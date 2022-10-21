故宮：在文明互鑑交流中展現中華文化　將與香港策劃更多主題展覽

擁有180多萬件文物的故宮博物院承載了數千年的中華文化，地位非凡，而中共二十大報告亦提及要推進文化自信自強，增強中華文明傳播力、影響力等。周四（20日）晚上，二十大新聞中心舉行集體採訪，身位二十大代表、文化和旅遊部黨組成員的故宮博物院院長王旭東便向外界介紹了數字故宮進展、故宮文創發展以及故宮在文明互鑑中扮演何種角色等一系列議題，並談及到對香港故宮文化博物館、台北故宮博物院的看法。



王旭東強調要把故宮博物院建成文明交流互鑑的中華文化「會客廳」。（新京報）

在故宮博物院任職3年有餘的王旭東認為，中華民族之所以能再次屹立於世界民族之林，是因背後有5000年文明連續不斷的傳承，這給了中國人堅定的文化自信。但這種文化自信並非一個封閉的文化，而是來源於不斷吸收其他民族、其他地域的文化；鑄造社會主義文化新輝煌，就是要在自身文化基礎上不斷吸收一切文明的成果，保持文化的多樣性及相互尊重，在文明的互鑑交流中展現中華文化的新輝煌。

他表示，故宮博物院的其中一個願景，就是要建成文明交流互鑑的中華文化「會客廳」。而建國際一流的博物館，就是要跟國際同行對話，真正把各自的文明放在整個人類文明的體系中間去認識，因文物承載著全人類的價值。在談北京中軸線申遺時，他則表示，從規劃角度，其體現了中華文化的重要內涵，對其保護須完整真實，不能割裂開來，並且還可以形成聯合體來挖掘、保護中軸線的價值，透過多學科攜手共同保護。

故宮文創近年大紅，圖為十分受年輕人歡迎的中國風口紅。（視覺中國）

另一方面，近年來故宮文創吸引到坊間關注，對此王旭東表示，在吸引年輕人關注中華傳統文化上，故宮文創發揮了重要作用，且其走出了國門作展覽，讓中華文化的魅力在更大的舞台上展示。未來，除了實物，故宮所承載的文化還可以通過歌劇、舞劇、音樂劇、兒童劇等形式來呈現，和中國東方演藝集團創排的《只此青綠》就是一次嘗試。無論如何，文化創意一定要與當下的生活結合，而不是故宮里文物的拷貝複製，故宮文創要守正創新。

2019年，故宮遊客數量達到了1900多萬人次，數字技術下，雲看展、雲遊故宮成為新看點。王旭東表示，經過20多年的發展，「數字故宮」從基礎影像採集到數字展覽都積累了堅實的基礎，現時已經完成了60多萬件文物的數字影像採集，還有100多萬件尚待完成，將按照每年7.5萬件的速度來推進。他們還會在數字化影像基礎上進行創造性的轉化，變成公眾能夠理解的、喜歡的傳播方式上到網上去，並希望有多語種的內容讓更多國家的人了解故宮。而「十四五」期間，科技部還將支持「數字孿生博物館」作為重點項目。

香港故宮文化博物館今年7月對外開放，王旭東透露將與香港的同事策劃更多的主題展覽。（羅君豪攝）

王旭東最後分別提到台北故宮博物院，以及今年7月3日對外開放的香港故宮文化博物館，後者截至9月底參觀的觀眾已經接近40萬人次。王旭東表示，未來將與香港的同事策劃更多的主題展覽，通過更多元的方式呈現，一方面讓香港的民眾進一步加大對祖國文化的認同，同時也透過香港這樣一個國際化大都市，來跟其他國家進行交流對話，加大文明的交流互鑑。

至於台北方面，他以親兄弟來形容兩岸故宮，認為未來兩岸故宮博物院一定會在學者交流、文物保護修復、學術交流等方面加大力度，並共同策劃一些文物的主題展覽，甚至可以利用香港故宮文化博物館來策劃，相信通過交流，一定會加大學者之間的相互理解，以及兩岸的相互理解。