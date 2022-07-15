故宮探秘｜緊急培訓工匠！差點失傳的建築技藝「八大作」係乜嘢？

北京故宮，被視為中國古建築技藝的集大成者，當中最重要的就是「八大作」，這是八種工藝的統稱，是600年故宮延續生命力的建築「密碼」。不過隨着現代社會建築技術發展，這些傳統工藝面臨後繼無人的局面，一旦失傳，故宮古建築在修繕時能否保持歷史原貌，就成了一個問題。2016年，故宮啟動專項，用2年時間成功培訓出100多名「八大作」工匠，解決傳承危機。

「八大作」，即「瓦木石扎土，油漆彩畫糊」，分別指瓦作、木作、石作、搭材作（棚架等）、土作、油作、彩畫作和裱糊作（窗戶等）這8項，又稱「官式古建築營造技藝」。其下可細分出幾百項不同工藝，從材料到手工，都有嚴格規定，是故宮古建築營造最重要的部分，於2008年被列入國家級非物質文化遺產。

「八大作」工藝是故宮建築最重要的部分，依次指瓦作、木作、石作、搭材作、土作、油作、彩畫作和裱糊作這8項。（圖片來源：故宮博物院@微博）

編輯：聞華（當代中國）



經歷600年風雨，故宮古建築仍能保持原貌，「八大作」工匠代代傳承的精湛技藝功不可沒。不過，隨着現代社會發展，這些傳統建築工藝，在生活中的需求愈來愈少，比如搭材作，過去用木頭和麻繩搭棚架，現在用鋼管和螺絲；裱糊作，過去家家戶戶都要用紙張裱糊窗戶和房頂，現在的新建築早已沒有這項需求。

需求減少，人才流失，上一代工匠老去，新一代卻後繼乏人，「八大作」也曾面臨失傳危機。一旦失傳，對於故宮古建築和文物保護，必定產生重大影響。

北京故宮建築裡傳有許多古代技藝。（AP）

故宮首創專項 培養「八大作」工匠

2015年，故宮開創性提出古建築「研究性保護項目」的概念，將古建築保護、學術研究、官式古建筑營造技藝傳承結合在一起，希望打造中國文物建築保護的新一代範本。

2016年，故宮啟動「養心殿研究性保護項目」，以養心殿修繕為契機，由古建築專家帶隊，培訓一批傳承「瓦、木、石、油飾、彩畫、裱糊」工藝的工匠。時任故宮博物院院長單霽翔表示，希望「重新組建故宮古建筑傳統技藝傳承隊伍，建立古建筑修繕隊伍的培訓與考核制度」。

2018年，故宮養心殿正式啟動百年以來首次大修工程，經過培訓的19名「八大作」工匠獲聘用參與修繕，養心殿於2020年重新開放。（視覺中國）

經過兩年多培訓，共有116名工匠通過考核，當中19位資深工匠獲故宮聘用，參與養心殿百年大修工程。同時，故宮於2020年推出《八大作》紀錄短片，希望令更多人了解這些古老工藝，以及故宮600年來的營造修繕之道。



【本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/】

延伸閱讀：

第一跨國瀑布源頭的「世外桃源」——靖西鵝泉