大美嶺南｜東莞南社明清古村落：古村遺韻　幾多春秋

【編者按】一汪碧水，魚戲蓮葉；衣袂翩翩，言笑晏晏。

羊城晚報《大美嶺南》與你一同走進東莞南社古村。民居、祠堂、書院、店鋪、家廟、古榕、樓閣、村牆、古井、街巷、牌樓，佈局有序地分佈在古村中，構成了獨具一格的農耕文明景觀，具有鮮明的嶺南廣府文化特色。先後獲得「中國歷史文化名村」「全國重點文物保護單位」等13項國字號榮譽稱號和15項省級榮譽稱號。



南社古村，位於東莞市茶山鎮南社村，南宋末年立村。據《南社謝氏族譜》記載，南宋末年謝氏始祖謝尚仁經珠璣巷南遷，定居南社，歷經元、明、清數百年發展，逐步形成了以「謝」姓為主的村落。

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南社明清古村落建築規模宏大，總佔地面積約為11萬平方米，尤其是比較完整地保留了資政邸、百歲坊、百歲翁祠、謝氏大宗祠等著名文物建築，佈局協調，環境優美，是嶺南地區不可多得的明清古村落。同時，保留大量石雕、磚雕、木雕、灰塑及陶塑建築構件，具有較高藝術價值。

走進古村，映入眼簾的就是一個偌大池塘，碧波蕩漾，魚戲蓮葉。民居大多沿池塘兩邊而建，並利用自然山勢錯落布列。目之所及，幾乎一律的雕花紅石門框，豆青色的水磨青磚牆。亭台樓榭，青磚紅瓦，楊柳依依，小橋流水人家，長滿青苔的紅石板地面和飄雜在空氣中潮濕的味道，明清的古韻幾乎讓人有一種穿越時空的感覺。

池塘邊上，至今還屹立著一棵500多年曆史的老榕樹，幾經枯榮，樹椏盤錯，生機勃勃，靜靜地守望著這個古村，見證著南社的歷史變遷。

登高遠望，燈籠高掛，彩色琉璃窗似有佳人巧笑倩兮，明月裝飾了我的夢。

這裡有一條條古舊的深巷，街寬不過兩米，曲曲折折，乍看不見盡頭，望不見出處。行走其中，偶爾可見漢服衣袂翩翩，少女的面龐清麗。天朗氣清時，常有采風的少年，三五成群，用手中的畫筆定格古村倩影。而搖著蒲扇的老人，與嬉戲的孩童則構成了古村的生活氣息圖景，一派歲月靜好。

靜靜的小河，悠長的深巷，夜幕低垂，光影斑駁。時間在這裡定格。尋一個春暖花開時，戀戀古村。

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