掛在瀑布上的絕美千年古鎮！「芙蓉鎮」因這部電影而得名

風情各異的古鎮， 一直是中國旅遊熱點。那麼「掛在瀑布上」的古鎮，大家有去過嗎？位於湖南湘西永順縣的芙蓉鎮，擁有超過2,000年歷史，建於山崖之上，河流穿鎮而過，在崖邊形成壯觀的瀑布，因而聞名。



有趣的是，芙蓉鎮的名字由來，與瀑布、河流、特產都無關，而是源於一部電影，一起來看看它的故事。



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四大名鎮之一 芙蓉鎮名源於電影

芙蓉鎮位於湘西永順縣，是湘西四大名鎮之一，被譽為湘西「小江南」。芙蓉鎮的居民大多是土家族，鎮中保留了古老的青石板路和土家族吊腳樓，非常古樸。

芙蓉鎮位於湘西土家族苗族自治州境內的永順縣，芙蓉鎮的居民大多是土家族，鎮中保留了古老的青石板路和土家族吊腳樓，非常古樸。（視覺中國）

古鎮依山而建，三面環水，風景秀麗，從鎮中穿過的酉水河，經過懸崖時形成高達60米的兩階瀑布，建在山崖上的土家族吊腳樓，鱗次櫛比，就好像「掛在瀑布上」一般，這樣的奇景，吸引了無數遊客到來。

夜間的芙蓉鎮別有風情，建築、瀑布、樹木在燈光映照下流光溢彩，非常美麗：

由於毗鄰酉水河，可以搭船來往四川、重慶、湖南、湖北等地，地理位置優越，在長達千餘年的時間裏，芙蓉鎮一直是政治中心和重要的商貿口岸。漢高祖時期，這裏曾是漢代酉陽縣的治所（古代地方政府所在地），史稱「酉陽雄鎮」，距今已有2,000多年歷史。

雖然歷史悠久，但芙蓉鎮這個名字，卻是上世紀才出現的。芙蓉鎮原本叫做王村，古代也叫做酉陽、溪州。

1986年，由謝晉導演、著名演員姜文和劉曉慶主演的電影《芙蓉鎮》成功上映，作為電影外景拍攝地的王村隨之聲名鵲起，開始發展旅遊業，更直接將名字改為「芙蓉鎮」。

近年來，隨着高速公路、高鐵的開通，愈來愈多遊客來到芙蓉鎮，領略瀑布奇景，尋找《芙蓉鎮》回憶，體驗土家族風情。2021年「五一」小長假期間，遊客人數超過17萬人次，創造歷史新高。

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