走入地下102米！中國最深高鐵站埋於長城地下　進站須時8分鐘

香港最深的一個洞穴車站，是深入地下70米的香港大學站，不過這和內地最深的高鐵站相比，又不算太深了。中國最深的高鐵站位於地下102米處，最特別是，它的上方就是中國最著名的八達嶺長城。



中國最深高鐵站 進站要花8分鐘

八達嶺長城站，是京張高鐵（北京至張家口）的一個高鐵站，坐落於八達嶺長城腳下，地下站房佔地面積3.6萬平方米，位於新八達嶺隧道中，最深處達到102米，不僅是中國最深的高鐵站，亦創下另外4個「最」：世界埋深最大的高鐵站、中國最複雜的暗挖洞群車站、中國單拱跨度最大的暗挖鐵路隧道、中國旅客提升高度最大的高鐵站。

中國最深的高鐵站、八達嶺長城站，於2016年開建，2019年投入使用，地下共有各類洞室78個，共有3層，分別是站台層、進站層、出站及設備層。（視覺中國/當代中國授權）

旅客進站的時候需要乘坐3次電梯，其中最長的扶手電梯達82米，提升高度42米，相當於14層樓高。據客運值班員劉誌明介紹，「這是國內最長的高鐵扶梯，可同時承載400人，乘扶梯從上到下，全程大約3分鐘。」

有內地傳媒測算，從地面到站台，步行大約需要8分鐘時間。因此一般高鐵站提前5分鐘才會停止檢票，而八達嶺長城站需提前12分鐘。

八達嶺長城站最深處在地下102米，是中國最深的高鐵站，旅客進站要乘坐3次扶手梯。（視覺中國/當代中國授權）

中國最深高鐵站 施工會否影響長城保護？

為甚麼高鐵站要選擇建在這麽深的地下呢？京張高鐵八達嶺長城站總設計師呂剛表示，車站選址綜合考慮了服務冬奧、八達嶺景區和保護京張鐵路青龍橋車站、八達嶺長城等歷史建築的需求。

八達嶺長城站上方，就是中國最著名的八達嶺長城。已有百年歷史的青龍橋車站人字形線路，也從此經過。考慮到對這些古迹的保護，高鐵站選址特地加大了埋深。

京張鐵路青龍橋路段的「人」字形路線，上下兩條鐵路可以同時開行，是詹天佑設計中最具代表性的傑作。（視覺中國／當代中國）

在高鐵站施工時，為了保護地面文物，團隊無法使用盾構機挖掘隧道，而是採用了精準微損傷控製爆破等先進技術。

每一次爆破之前，炸藥埋放位置與當量都會進行精準計算，爆破振動速率控制在0.1cm/s以內，小於國家文物局標準，只相當於1個人在長城上跺了下腳，保證不會對文物和環境造成不利影響，並做到施工地表零沉降。

2017年，建設者在八達嶺深處地下100米開挖隧道，八達嶺長城站建成後成為中國最深的高鐵站。（視覺中國／當代中國授權）

經過3年施工，這個中國最深的高鐵站於2019年投入使用。這是京張高鐵沿線10座車站中唯一一座地下車站，也被稱為「長城腳下的網紅高鐵站」。

【本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/】

延伸閱讀：世界在建規模最大！白鶴灘水電站左岸機組全部投產