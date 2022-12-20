大美嶺南｜探訪客家文化發源地河源連平　800年古寨成網紅打卡地

【編者按】連平就像一本需要細細品讀的書，只有真正讀進去、走進來，才能發現隱藏在樸實無華的外表下，那古樸素美的韻味。羊城晚報《大美嶺南》走進105國道和大廣高速入粵第一縣——河源連平。

近年來，連平也在深入挖掘本地豐富的生態資源，結合傳承千年的客家文化、激盪人心的紅色文化等，全面推進美麗鄉村風貌示範帶建設，讓悠悠古韻煥發出勃勃新意。



連平位於廣東省北部的九連山腹地，系河源市轄縣，為105國道和大廣高速入粵第一縣。這座粵北邊遠小城，看似默默無聞，卻有著悠久的歷史，春秋戰國時期即為百越族群聚居之地，崇禎七年（公元1634年）正式置連平州，是一座透著悠悠古韻的安靜小城。

走進連平，就不得不打卡大湖鎮湖東村的大湖古寨。這是河源市迄今發現最完整、最古老的寨圍之一，始建於南宋時期，至今已有800多年的歷史。

航拍大湖鎮湖東村古寨 連平縣融媒體中心供圖

俯瞰大湖古寨，首先映入眼簾的，便是一個半月形的偌大水塘。這座水塘面積約1.3萬平方米，平靜的水面宛若碧玉，又似明鏡，清晰倒映出白牆黑瓦的古屋、卷舒自如的白雲和亙古不變的日昇日落。

陽光照耀下的大湖古寨 連平縣融媒體中心供圖

信步走進古寨，可以看到寨內巷陌相連，房舍櫛比，細細數來，有72條巷街、36座大小不一的祠堂，還有居舍、書屋、當舖等等生活氣息十足的場所。

美味的客家菜 連平縣融媒體中心供圖

迎著微風，穿行在長了青苔的小巷裡，抬頭看著門楣屋簷上有些斑駁的精美彫花和壁畫，彷彿能聆聽到時光的迴響，想像到昔日的人們辛勤勞作、努力生活的情景，在鋼鐵城市中愈漸浮躁的心靈被徹底滌蕩、重歸平靜。

連平是客家文化發源地之一。在千年的遷徙之旅中，客家人逐漸形成了團結互助、吃苦耐勞、堅韌不拔、不畏鬥爭的寶貴精神品質。來到大湖鎮，值得一遊的，還有白雲樓、何新屋等地。

大湖鎮白雲樓建於清末，是一座文武樓閣式圍屋，結構嚴謹、堅固異常 梁煥新攝

建於清末的白雲樓、何新屋，還有連平許許多多保留完整、有著數百年曆史的老建築，它們在時間長河中靜默佇立，歷經風雨卻巋然不動，見證著連平人的崢嶸歲月和革命風採。

航拍繡緞鎮關爺埂古驛道 連平縣融媒體中心供圖

轉至繡緞鎮，一條蜿蜒如蛇的古驛道依山走勢，盤旋而出。這條古驛道名為關爺埂，因山頭有一座關公廟而得名，建於清代，是南粵與中原溝通的重要通道。

徒步在繁華不再的驛道上，看陽光穿過蔥鬱茂盛的樹林，鳥兒在枝頭嘰嘰喳喳，松鼠在林間靈活跳躍，聽溪流潺潺、泉水叮咚。

遠眺連綿群山 連平縣融媒體中心供圖

爬到山頭涼亭，遠眺連綿群山、寬闊平原和散落其間的田舍，深吸一口清新的空氣，讓大自然充盈整個心胸，彷彿一切煩鬱不快都被擠出體外，整個人都開闊了許多。

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連平就像一本需要細細品讀的書，只有真正讀進去、走進來，才能發現隱藏在樸實無華的外表下，那古樸素美的韻味。近年來，連平也在深入挖掘本地豐富的生態資源，結合傳承千年的客家文化、激盪人心的紅色文化等，全面推進美麗鄉村風貌示範帶建設，讓悠悠古韻煥發出勃勃新意。

期待未來，這個被九連山水滋養的小城會變得更加美麗富饒。